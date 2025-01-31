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    北市南港北雲餐廳累積7人就醫 衛生局稽查揪多項缺失

    衛生局稽查發現排水口不潔。（北市衛生局提供）

    衛生局稽查發現排水口不潔。（北市衛生局提供）

    2025/01/31 17:24

    〔記者蔡思培／台北報導〕位於台北市南港區的北雲餐廳疑發生食物中毒，多位民眾在除夕夜至餐廳用餐，後續出現上吐下瀉、發燒症狀。台北市衛生局表示，自昨晚陸續接獲醫院通報疑似食品中毒，至今日下午累計7人就醫，已要求餐廳自1月31日午餐起停業。衛生局今天稽查餐廳也發現廚房地板油膩、餐車及冰箱內外不潔等缺失要求限期改善。

    衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，已責令餐廳1月31日午餐起停業，餐廳需提出改善措施、工作人員完成4小時教育訓練後，在向衛生局提出復業申請且經審查通過、複查合格才核准復業。

    衛生局今天也前往餐廳依食品良好衛生規範準則稽查，發現有廚房地板油膩；砧板放置地上；排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已責令2月3日前改正，若期屆未改善會依食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

    衛生局也在餐廳現場採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，後續若判定為食品中毒將另依食安法第15條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

    有網友日前在臉書發文指，除夕晚間5點至6點半至北雲餐廳吃飯，餐後大家陸續出現上吐下瀉、發燒，網友更指當天的雞湯疑似是酸的。貼文引來其他網友關注，有人留言指一家吃7點的場次，也有很多人腸胃炎。

    衛生局稽查發現風扇不潔。（北市衛生局提供）

    衛生局稽查發現風扇不潔。（北市衛生局提供）

    餐廳餐車也不潔。（北市衛生局提供）

    餐廳餐車也不潔。（北市衛生局提供）

    餐廳冰箱不潔。（北市衛生局提供）

    餐廳冰箱不潔。（北市衛生局提供）

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