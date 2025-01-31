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    彰化線西彩券行開出100萬大樂透 賴清美帶孫沾喜也刮中千元

    彰化縣議員賴清美帶著孫子去刮刮樂，買1000元一刮就中了1000元。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美帶著孫子去刮刮樂，買1000元一刮就中了1000元。（賴清美提供）

    2025/01/31 17:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化線西一家彩券行在春節期間開出100萬大樂透，縣議員賴清美今天帶著孫子也去沾沾喜氣，馬上買張刮刮樂來試手氣，買1000元一刮就中了1000元，連賴清美都開心說，「真是財運太旺了」。

    賴清美表示，線西雖然人口不多，但財運旺旺來，去年有移工刮中100萬元，讓所有人都好羨慕，今年才一開始，線西開出100萬元大樂透，這次聽說是百萬富翁應該是台灣人，真是非常幸運，而這兩家彩券行就在附近，代表財神爺很喜歡這個地方，常常來光顧，讓無論是台灣人或是移工，都能幸運中大獎。

    賴清美指出，她今天為了沾喜氣、沾財運，還特別帶著孫子去剛中了100萬元大樂透的億來旺彩券行，她跟陳姓業者買了1000元，也剛好刮中1000元，孫子好開心，她也覺得一開春帶來好運氣，希望整年都有財運來報到。

    彰化縣議員賴清美帶著孫子去刮刮樂，買1000元一刮就中了1000元。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美帶著孫子去刮刮樂，買1000元一刮就中了1000元。（賴清美提供）

    彰化線西彩券行開出百萬大獎，縣議員賴清美到場恭賀。（賴清美提供）

    彰化線西彩券行開出百萬大獎，縣議員賴清美到場恭賀。（賴清美提供）

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