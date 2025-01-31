走春熱點！屏東勝利星村4天湧50萬人次 王船館單日逾萬人入館

屏東勝利星村春節期間人潮洶湧。（屏東縣政府提供）

2025/01/31 17:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節連假屏東縣人氣景點「勝利星村」從小年夜到年初二，一連4天湧近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成；屏菸1936文化基地以及去年底啟用的屏東縣王船文化館，也吸引眾多文化走春人潮，王船文化館大年初二就有逾萬人次入館。

屏東縣政府文化處今天（31日）表示，屏東勝利星村向來是市區最具指標性的特色商圈，多元豐富的品牌進駐，各具特色，逢年過節不只是返鄉遊子，更是外地遊客走春首選，尤其結合屏東燈節，勝利星村燈區從巷弄到全台面積最大的遺構公園，以獨具創意的花藝設計與夜間光環境相互襯托，從白天到夜晚人潮絡繹不絕。

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許多店家在年前訂單應接不暇，從小年夜就湧現人潮，天天客滿，甚至有餐飲業者客人接不完，只好開放室外用餐。有店家指出，來客數比去年的春節還多，平均成長1至2成；也有去年甫進駐的新店家說，營業額超乎預期，期待在年假結束前，人潮、錢潮創新高峰。

文化處表示，依據電信業者大數據分析，從1月27日至30日4天園區人潮逼近50萬人次，國旅熱潮不減。

不只勝利星村，屏東縣文化場館在初二開館也同樣吸引許多遊客造訪，王船文化館從上午9時開放即出現排隊購票入場的人龍，館內也安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，一整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。

另外，屏菸一旁的停車場一位難求，最受親子喜愛的樂高展，還有超好拍的「世界潮展開」展，以及菸葉館、客家及原民館等常設展，從年初二至初五登場的「屏菸CHILL 嗨嗨」春節限定市集，讓人體驗屏東的文化溫度，為新的一年注入滿滿的藝文活力。

屏縣王船文化館春節期間單日即湧入逾萬人次參觀。（屏東縣政府提供）

屏菸春節推出市集及表演活動。（屏東縣政府提供）

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