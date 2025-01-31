新北市立圖書館2/2開館 打卡換煎餅、借書送限量好禮

新北市立圖書館初五開館，推出「金蛇百倍，閱好年」新春閱讀活動。（記者羅國嘉攝）

2025/01/31 16:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立圖書館2月2日（初五）起開館迎新，推出「金蛇百倍，閱好年」新春閱讀活動，民眾於各區分館找出「福氣金蛇」拍照打卡，即可兌換限量「錢蛇來春」煎餅；另初五、初六只要借閱5本書，便可獲得新春限定的「嘶嘶如意」閱讀書袋，各館限量20個，早鳥借書的前10名讀者，還可加碼獲得雕花筆夾。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，坪林分館先於明日推出「茶神迎新年」活動，於坪林老街設置行動閱讀小站，民眾只要跟茶神拜年，即可獲「泡在書福」福袋；另也提供「壺說八道品好茗」親子品茗活動，前10組報名者還可免費參加奉茶體驗，借書或辦證還可獲得「喜閱茶包」。2月2日則還有「茶山巡禮」與「茶王子開講」活動，將帶親子走訪茶園，體驗揉茶，認識坪林百年茶業歷史，感受茶農生活日常。

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吳佳珊表示，新北市立圖書館初五開館，民眾於各區分館找出「福氣金蛇」拍照上傳社交平台，並分享蛇年祝福語，即可兌換限量「錢蛇來春」煎餅；初五、初六只要到新北市任一圖書分館借閱5本書，便可以獲得新春限定的「嘶嘶如意」閱讀書袋，各館限量20個；早鳥借書的前10名讀者，還可加碼獲得雕花筆夾。

另外，2月2日、2月3日到樹林柑園圖書閱覽室，還可免費享用熱桔茶；借10本書，並說蛇年吉祥話，即可獲贈象徵「大吉大利」的柑橘2個；石碇分館2月8日「新春喝茶找花藝」邀大家一起品茶感受花藝；中和分館「蛇序呈祥滾滾燈」，則教民眾製作蛇型燈籠，迎接即將到來的元宵節。春節相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

坪林分館先於明日推出「茶神迎新年」活動，於坪林老街設置行動閱讀小站，民眾只要跟茶神拜年，即可獲「泡在書福」福袋。（記者羅國嘉攝）

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