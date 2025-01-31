跟著噹噹一族彩繪列車 春節來一趟小站巡禮

台鐵公司在西勢站、竹田站、潮州站、南州站、林邊站、東海站、佳冬站、加祿站及枋山站，設置噹噹一族吉祥物裝置供遊客拍照打卡。（台鐵公司提供）

2025/01/31 16:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司配合屏東縣政府屏東鐵道文化觀光祭活動，「噹噹一族彩繪列車」持續不定時馳騁於中南部各縣市，邀請民眾趁著春節假期來一趟小站巡禮。

除了彩繪列車，台鐵公司在西勢站、竹田站、潮州站、南州站、林邊站、東海站、佳冬站、加祿站及枋山站，設置噹噹一族吉祥物裝置供遊客拍照打卡，邀請遊客沿著鐵道，搭火車找尋噹噹一族和在地美食，跟著吉祥物漫遊屏東小鎮。

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例如枋山車站一邊看海一邊吃芒果的「八十塊」、加祿車站等車的「皮皮和家人」、流浪到東海的「好鷗」、潮州看書必勝的「H-man」、融⼊戲曲身段的「藍寶」和「噹噹」，西勢客家庄裡的文公粄、佳冬車站享受粄條的「八十塊」、和林邊黑珍珠蓮霧⼀起等車的「藍寶」以及品味南州神農米的「好鷗」和「噹噹」等。

台鐵公司另於新左營、高雄、鳳山、屏東、潮州、枋寮站6站售票窗口發售新左營=枋寮一日券，旅客可於發售當日持票券搭乘新左營=枋寮間「區間車」，暢遊台鐵小站，潮州鐵道園區觀光景點也是民眾春節旅遊另一個選擇。

台鐵公司配合屏東縣政府屏東鐵道文化觀光祭活動，推出的「噹噹一族彩繪列車」。（台鐵公司提供）

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