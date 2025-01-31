大年初三走春 花蓮平森園區油菜花海迎賓！

花蓮光復鄉的林保署大農大富平森園區油菜花盛開。（記者花孟璟攝）

2025/01/31 16:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大年初三是走春日，花蓮地區上午下綿綿春雨，林業及自然保育署花蓮分署轄管的大農大富平地森林園區，種植大片的油菜花與大波斯菊花海，在春雨滋潤下綻放，吸引遊客全家大小散步賞花，除了油菜花之外還有植栽景觀區，與花東縱谷的自然景觀相互輝映！

大農大富平地森林園區是台灣首座平地森林，佔地1250公頃，擁有多達20種、超過百萬株的樹木，也有全台灣最美的森林自行車道，生態環境極為豐富。林保署花蓮分署在光復鄉平地森林園區打造5公頃花海，栽種有油菜花、大波斯菊、百日草，另有紅色一串紅、紫色三色堇、粉色石竹、四季秋海棠等繽紛花卉，引來遊客賞花。

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林保署指出，過年期間從年初一到初五2月2日，還舉辦「金蛇繞福，翻轉平森好運到」新春活動，旅客至遊客中心服務台參加「動物翻牌遊戲」挑戰記憶力，還有限量租車折價券、國產材小物、小花蔓澤蘭系列產品等豐富獎品！

除此之外，春節期間在平森園區還有限定「森林遊園小火車」，紅色的小火車頭和黃色花海相映，讓遊客大呼超好拍！搭車還可聆聽當地生態解說員隨車導覽解說，藉由豐富有趣的故事，讓民眾了解大農大富的前世今生，對園區多樣豐富的生態有更多元認識。

美麗的花蓮平森園區不但有花海可以欣賞，也在台灣生態系扮演要角，花東縱谷過去因為公路、鐵路阻隔，中央山脈、海岸山脈的生物無法相通，林保署花蓮分署在平地森林園區打造「國土生態綠網」，讓廣達一千公頃的平地森林成為生物廊道，在鐵道局東分局、經濟部水利署第九河川分署、公路局東區養護工程分局及台糖公司花東區處等夥伴的努力下，已監測到大型哺乳類動物如台灣水鹿等，已經可以安全地穿越交通設施阻隔，往平地森林園區靠近。

花蓮光復鄉的林保署大農大富平森園區有油菜花盛開，現場還有遊園小火車可搭，紅色車頭配黃色花海超好看。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉的林保署大農大富平森園區有油菜花海，面積接近五公頃。（記者花孟璟攝）

花蓮平森園區擁有1250公頃的森林，林保署在此打造國土生態廊道，讓大型哺乳動物水鹿下山，重新在平地森林區域活動。（林業及自然保育署花蓮分署提供）

台灣水鹿已經被監測到在大農大富平地森林區出現。（資料照，記者花孟璟攝）

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