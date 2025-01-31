台水搶修漏水管線 基隆、瑞芳萬餘戶停水20小時

台灣自來水公司自今（31）日上午9時起至明天上午清晨5時許停水20小時搶修漏水管線，基隆市政府呼籲基隆市中正區、信義區與新北市瑞芳區等地共1萬餘戶用戶儲水備用。（資料照）

2025/01/31 14:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕台灣自來水公司因應貢寮至基隆管線漏水，今（31）日上午9時起至明天上午清晨5時許，停水20小時進行施工，基隆市中正區、信義區與新北市瑞芳區北部濱海公路等區域共有1萬多戶用戶將停水、降壓，基隆市政府工務處呼籲市民儲水備用。

台灣自來水公司表示，貢寮送基隆1350mm管線漏水，為了搶修漏水管線，台水公司將已於今天上午9時進行緊急搶修，預計於明天（2月1日）5時完成修復，搶修期間包括基隆市中正區、信義區及新北市瑞芳區北部濱海公路等區域將停水降壓，影響用戶數約為1萬餘戶（停水8,973戶、降壓1,760戶）。

請繼續往下閱讀...

1.停水區域包括，A.基隆市中正區八斗街、北寧路、新豐街、槓子寮路、深澳坑路、漁港一街、漁港三街、漁港二街、環港街、立德路、觀海街、調和街。

信義區培德路、基隆港東岸聯外道路、孝東交流道、孝東路、教孝街、教忠街、新豐街、東信路、東光路、東峰街、東美一街、東美二街、深溪路、深澳坑路、深美街、福民街等計6,801戶。

B.新北市瑞芳區海濱路計2,172戶。

2.降壓地區：基隆市/中正區中正路、北寧路、和一路、和二路、和平街、平一路、平三路、平二路、正榮街、正濱路、武昌街、祥豐街計1,760戶

停水戶數8,973戶/水壓降低1,760戶，合計影響戶數計10,733戶。

基隆市政府呼籲，市民及商家儲水備用，市政府已督促水公司屆時應備妥水車因應臨時需求，本次停水期間因重大事故需緊急用水，可連絡台水公司第一區管理處基隆服務所：02-24252103、02-24234195或台水客服專線1910

此外，市府也呼籲市民於停水期間應注意事項：

（一）水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

（二）易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

（三）建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。詳情可至自來水公司官網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法