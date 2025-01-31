濃霧+落石頻頻 南橫向陽至利稻段15:00預警性封路

南橫又因地震造成落石頻生，加上濃霧，今下午將預警性封閉。（資料照）

2025/01/31 13:43

〔記者劉人瑋／台東報導〕公路局南區養護工程分局表示，疑因地震不斷致落石頻頻，加上濃霧發生，向陽至利稻於下午3時預警性封路，視明早狀況評估通行。

台東縣海端鄉台20線149K至171K（向陽至利稻）路段，因台20線155K+200（栗園路段）邊坡受近期地震影響，邊坡持續間歇性落石及山區濃霧發生，恐有致災的風險，並考量山區濃霧影響邊坡監視作業，保全人員無法執行戒護通行，為維護用路人行車安全，台20線149K至171K（向陽至利稻）路段預計於今天（31日）下午3時預警性封閉道路，東端開放台20線198K+500~171K （初來至利稻），後續將視明日早上保全巡查落石及濃霧狀況評估開放通行時間。

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分局提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山，並於出門前電話聯繫本分局關山工務段查詢本路段通阻情形，並適時調整旅遊路線以免耽誤行程。

最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。

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