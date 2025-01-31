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    要橫財運！ 民俗專家：開工紅包可用橫式規格

    民俗專家廖大乙（右）與番路三寶門保安府主委王豐榮拿著別具一格的橫式紅包。（記者蔡宗勳攝）

    民俗專家廖大乙（右）與番路三寶門保安府主委王豐榮拿著別具一格的橫式紅包。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/31 13:37

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民俗專家廖大乙今天大年初三到嘉義縣番路鄉的「三寶門保安府」走春拜拜時，發現廟方採用橫式規格紅包讚嘆不已，立即幫廟內100多尊神明送上內有168元的紅包，廖大乙強調，八大行業或仲介、業務的主管開工紅包可用橫式規格，會比較有橫財運，工作也更順利。

    廖大乙表示，迄今走過蓬萊仙島的1102間廟，只有番路三寶門保安府過年所用的紅包是橫的，今年發現有這麼寶貴的廟紅包全是橫的，相當振奮，決定幫廟內所有神尊掛上紅包，讓大家可以來求財得利，至於紅包怎麼求，由廟方來決定怎麼處理。

    保安府主委王豐榮指出，很感謝大師致贈充滿吉祥的紅包，為了和善信大眾結緣，決定在農曆2月22日（國曆3月21日）「廣澤尊王」聖誕千秋舉辦平安宴時供信眾擲筊祈求帶回家。

    廖大乙強調，通常開工老闆會發紅包，如果是八大行業就是用橫的，或是業務、直銷、汽車、仲介，老闆要發給員工紅包也是用橫的，一般如果是要升官發財，也就是公務人員、軍警公鐵飯碗者就要用直的紅包。

    民俗專家廖大乙幫嘉義縣番路三寶門保安府的神尊繫上橫式紅包，將交由廟方和信眾結緣。（記者蔡宗勳攝）

    民俗專家廖大乙幫嘉義縣番路三寶門保安府的神尊繫上橫式紅包，將交由廟方和信眾結緣。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路三寶門保安府別具一格的橫式紅包。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路三寶門保安府別具一格的橫式紅包。（記者蔡宗勳攝）

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