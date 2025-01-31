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    竹南後厝龍鳳宮乞龜 不到3小時總價600萬金錢龜認購一空

    苗栗縣竹南鎮後厝龍鳳宮乞金錢龜活動，圖為價值200萬元的金錢龜。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣竹南鎮後厝龍鳳宮乞金錢龜活動，圖為價值200萬元的金錢龜。（記者張勳騰攝）

    2025/01/31 14:13

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮的乞龜活動，為農曆春節盛事，今年從大年初一早上6點開始認購，不到3小時，總值600萬的大小金錢龜就被全數認購，其中總價最高的是全部用台幣2000元紙鈔包覆200萬金錢龜；信眾可將乞求金錢龜帶回家中或公司，寓意好運長存。

    竹南鎮后厝龍鳳宮乞龜活動，已延續近200年傳統，早期信徒以麵龜作為供品，象徵平安與喜氣。隨著時代的變遷，金錢龜逐漸取代了傳統的米製福龜，成為現代人祈求財運的象徵，逐漸成為后厝龍鳳宮農曆春節的盛事。

    宮方從大年初一至元宵節，廟方會擺上各式大小的金錢龜，供信眾選擇祈求財運，今年不僅有用新台幣製成的金錢龜，還有美金的金錢龜。

    信徒選定金錢龜後，通過擲筊向媽祖祈求，若擲得一次聖筊即可帶回家，若未擲中，可繼續擲筊，直到媽祖同意，

    龍鳳宮人員指出，金錢龜源自中國閩南地區，隨商人傳入台灣，並成為當地文化象徵。最初的米製福龜象徵平安，隨著商業社會發展，金錢龜取而代之，成為財源滾滾的象徵。信徒相信，金錢龜上的紙鈔代表「錢母」，能帶來豐富財富。

    苗栗縣竹南鎮後厝龍鳳宮乞金錢龜活動，宮方不僅製作新台幣的金錢龜，也有用美金製成。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣竹南鎮後厝龍鳳宮乞金錢龜活動，宮方不僅製作新台幣的金錢龜，也有用美金製成。（記者張勳騰攝）

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