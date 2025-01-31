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    吉伊卡哇超人氣！高雄輕軌連兩天運量破9萬人次

    吉伊卡哇超人氣，助攻高雄輕軌連續兩天運量破九萬人次。（記者王榮祥攝）

    吉伊卡哇超人氣，助攻高雄輕軌連續兩天運量破九萬人次。（記者王榮祥攝）

    2025/01/31 13:21

    〔記者王榮祥／高雄報導〕吉伊卡哇超人氣助攻高雄輕軌刷新運量紀錄！高雄捷運公司統計，繼大年初一單日運量達93019人次後，大年初二單日運量繼續「9」開頭、達91662人次，連兩天逾9萬人次創下輕軌新紀錄。

    高雄輕軌去年元旦成圓，試營運期間至2月25日免費搭乘，去年大年初一（2月10日）受兩隻黃色小鴨加持，創下96128人次搭乘紀錄，刷新通車10年來、單日運量最高數字。

    去年大年初二輕軌單日運量略降至89871人次，年初三再衝破9萬、達到91118人次；今年大年初一93019人次雖未打破最高紀錄，但初二的91662人次、連兩天破「9萬」，堪稱輕軌新紀錄且為收費性質，對輕軌具實質意義。

    高捷說明大年初二輕軌各車站運量中，冠軍是C11真愛碼頭、11081人次，雅軍為C14哈瑪星站、8649人次，第三名為C9旅運中心站的7541人次，前三名都在冬日遊樂園周邊，可見吉伊卡哇超人氣。

    高捷指出，今天大年初三高雄天氣很涼爽，一大早許多民眾就湧現愛河灣、哈瑪星一帶，說不定會繼續更新運量數據。

    吉伊卡哇超人氣，高雄輕軌連兩天單日運量破九萬，圖為冠軍車站真愛碼頭人潮。（記者王榮祥攝）

    吉伊卡哇超人氣，高雄輕軌連兩天單日運量破九萬，圖為冠軍車站真愛碼頭人潮。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌運量連續兩天破九萬人次。（高捷提供）（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌運量連續兩天破九萬人次。（高捷提供）（記者王榮祥攝）

    大年初四吉伊卡哇繼續在愛河灣值班，吸引大批吉友過去探班。（記者王榮祥攝）

    大年初四吉伊卡哇繼續在愛河灣值班，吸引大批吉友過去探班。（記者王榮祥攝）

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