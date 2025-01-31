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    台南永康分局春節取締12件酒駕 仁德交流道今起連3天管制

    仁德交流道今起連3日有管制，永康分局指派專責人員全力實施交通疏導。（圖由永康分局提供）

    仁德交流道今起連3日有管制，永康分局指派專責人員全力實施交通疏導。（圖由永康分局提供）

    2025/01/31 13:12

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永康分局春節連續10天執行取締酒駕大執法，防制酒駕肇事，今天統計執行1週成果，共計取締酒後駕車12件，其中9件移送公共危險，3件行政裁罰；另，國道1號仁德交流道今起連3天有管制，永康分局針對永康及大灣2處交流道，指派專責人員全力實施交通疏導。

    永康分局交通組長葉敏旭指出，統計今年酒駕事故防制方面，酒駕交通事故發生9案，相較去年同期發生11案，酒駕肇事下降2案；另1月份A2類交通事故計發生619件，與去年同期659件，減少40件，完備交通疏導勤務，有效防制交通事故發生。

    永康分局長顏勤峰呼籲，春節連假還有3天（農曆初三至初五），國道1號仁德交流道北向匝道口，今日起連續3日，中午10點到晚上6點實施封閉；大灣交流道如實施匝道儀控，容易造成平面道路壅塞，建議民眾多多利用替代道路，即可避開車流快速到達永康交流道北上，並配合現場交管人員指示，共同維護路口交通安全與秩序。

    永康分局春節期間執行取締酒駕大執法。（圖由永康分局提供）

    永康分局春節期間執行取締酒駕大執法。（圖由永康分局提供）

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