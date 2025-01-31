為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    借錢不用還！嘉義縣水上鄉代天宮擲筊賺發財金

    民眾參與嘉義縣水上鄉代天宮擲筊賺發財金。（記者蔡宗勳攝）

    民眾參與嘉義縣水上鄉代天宮擲筊賺發財金。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/31 13:04

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠的「代天宮」，今天大年初三舉辦「博發財金」活動，標榜借錢不用還，限800個名額，不到6點就已大排長龍，早上7點發放號碼牌，很快就發完，擲筊活動 8點開始，迄中午12點為止，最高連擲8個聖筊獲得3萬元的發財金，幸運兒笑逐顏開。

    台一線省道旁供奉五府千歲的代天宮，經五府千歲指示，要透過擲筊博發財金讓信徒們開門見財，不用報名費，發財金也不用還，今年選在大年初三舉行，擲出1個聖筊者可獲贈紀念品，2、3個聖筊發財金600元，4、5個聖筊6000元，6、7個聖筊1萬元，8個聖筊3萬元，9個聖筊6萬元，10個聖筊含以上10萬元。

    擲筊過程高潮迭起，擲不出聖筊者，旁觀者大多會嘆氣表示可惜，超過3個聖筊就會引起大家的關注，紛紛在旁加油打氣，祝福可以連續擲出更多個聖筊，捧回更高的發財金。

    陳姓參與者表示，由於彼此之間沒有競爭關係，大家都誠心祝福擲筊者能有好手氣，現場氣氛熱烈又祥和。

    迄中午12點為止，擲出8個聖筊者1人、7個聖筊3人、6個聖筊10人，4、5個聖筊30人。

    嘉義縣水上鄉代天宮舉辦擲筊博發財金活動。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉代天宮舉辦擲筊博發財金活動。（記者蔡宗勳攝）

    民眾參與嘉義縣水上鄉代天宮擲筊賺發財金。（記者蔡宗勳攝）

    民眾參與嘉義縣水上鄉代天宮擲筊賺發財金。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉代天宮舉辦擲筊博發財金活動。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水上鄉代天宮舉辦擲筊博發財金活動。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播