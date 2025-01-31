借錢不用還！嘉義縣水上鄉代天宮擲筊賺發財金

民眾參與嘉義縣水上鄉代天宮擲筊賺發財金。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/31 13:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠的「代天宮」，今天大年初三舉辦「博發財金」活動，標榜借錢不用還，限800個名額，不到6點就已大排長龍，早上7點發放號碼牌，很快就發完，擲筊活動 8點開始，迄中午12點為止，最高連擲8個聖筊獲得3萬元的發財金，幸運兒笑逐顏開。

台一線省道旁供奉五府千歲的代天宮，經五府千歲指示，要透過擲筊博發財金讓信徒們開門見財，不用報名費，發財金也不用還，今年選在大年初三舉行，擲出1個聖筊者可獲贈紀念品，2、3個聖筊發財金600元，4、5個聖筊6000元，6、7個聖筊1萬元，8個聖筊3萬元，9個聖筊6萬元，10個聖筊含以上10萬元。

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擲筊過程高潮迭起，擲不出聖筊者，旁觀者大多會嘆氣表示可惜，超過3個聖筊就會引起大家的關注，紛紛在旁加油打氣，祝福可以連續擲出更多個聖筊，捧回更高的發財金。

陳姓參與者表示，由於彼此之間沒有競爭關係，大家都誠心祝福擲筊者能有好手氣，現場氣氛熱烈又祥和。

迄中午12點為止，擲出8個聖筊者1人、7個聖筊3人、6個聖筊10人，4、5個聖筊30人。

嘉義縣水上鄉代天宮舉辦擲筊博發財金活動。（記者蔡宗勳攝）

民眾參與嘉義縣水上鄉代天宮擲筊賺發財金。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣水上鄉代天宮舉辦擲筊博發財金活動。（記者蔡宗勳攝）

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