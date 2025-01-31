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    首頁　>　生活

    地震不斷民眾憂心 曾文水庫2/1起放水10天

    曾文水庫自2月1日起，連續10天放水至烏山頭水庫，每天放水430萬噸。（資料照）

    曾文水庫自2月1日起，連續10天放水至烏山頭水庫，每天放水430萬噸。（資料照）

    2025/01/31 12:38

    〔記者蔡文居／台南報導〕0121嘉義大埔地震後，餘震不斷，目前曾文水庫又是滿水位，引起不少民眾憂心壩堤的安全，經濟部水利署南區水資源分署強調壩堤安全無虞，請民眾安心，曾文水庫也將自2月1日起，連續10天放水至烏山頭水庫，每天放水430萬噸。

    立委郭國文表示，地震後，許多民眾憂心，曾文水庫滿水位的問題，由於餘震不斷，他近來也一再接獲不少山區民眾陳情，擔心曾文水庫壩堤的安全，經向南區水資源分署反映，已決定自明天起，曾文水庫將連續10天放水至烏山頭水庫，每天放水430萬噸，也請大家放心，政府有在進行調節。

    曾文水庫管理中心表示，已接獲指示，自2月1日上午10時起，曾文水庫將以每秒50立方公尺卸載發電放水，24小時放水量約430萬噸。放水不會經過下游，而是發電後直接引水到烏山頭水庫，供灌溉、民生用水之用。

    根據南區水資源分署的放水說明，農水署嘉南管理處將於1月31日起開始供灌一期稻作，曾文水庫將於2月1日10時起滿載放水至烏山頭水庫供灌利用，每天放水量約430萬噸，並約以20公分速率下降，連續放水10天，水位會降至標高約228.2M，比起1月28日曾文水庫的水位230.23M，約下降2米。

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