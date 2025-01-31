為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節北港朝天宮、武德宮等爆人潮 建議改道路線看這裡

    北港朝天宮過年期間大量民眾前往走春，雲林縣警局以無人機觀測人潮。（圖由雲林縣警局提供）

    北港朝天宮過年期間大量民眾前往走春，雲林縣警局以無人機觀測人潮。（圖由雲林縣警局提供）

    2025/01/31 12:15

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕過年期間大量走春人潮湧入雲林縣，尤其是北港朝天宮和武德宮，雲林縣警方出動無人機，用高科技掌握即時路況，全力維護交通安全與順暢。警方並提供各種改道路線供駕駛人參考。

    春節連假雲林縣爆出大量春節宮廟拜年、賞花賞景、遊樂區玩樂等人潮，雲林縣警察局交通警察隊及資訊科會同斗南及北港分局等，針對觀光景點投入無人機監控、觀測道路交通狀況，其中以北港市區及古坑綠色隧道周邊最塞，警方立即出動無人機從高空掌握整體車流，再由現場員警指揮疏導並引導車流改道。

    雲林縣警察局長李建民表示，因應春節拜廟人潮，朝天宮周邊巷道白天改為徒步區，北港大橋易壅塞，建議沒有要到市區的車輛提早改道，沿媽祖大橋、文仁路、民樂路及特一號道路北上、南下；另台3線古坑段南下路肩禁止停車，民眾可將車輛停至北上路肩、228公園停車場及驛站停車場。

    雲林縣長張麗善表示，為疏解北港鎮上交通壅塞、停車位難求的問題，縣府今年春節起，將啟動「北港環鎮接駁公車」，預計每週六、日及國定假日上午8時至下午6時行駛，間隔每小時一班。初步規畫接駁路線有武德宮、文化中心、鎮公所、登記所、水道頭文化園區、第一停車場及1911好庫文化產業園區共7站，若有調整將另行公告。

    雲林警出動無人機，從高空掌握整體車流，再由現場員警指揮引導車流改道。（圖由雲林縣警局提供）

    雲林警出動無人機，從高空掌握整體車流，再由現場員警指揮引導車流改道。（圖由雲林縣警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播