春節北港朝天宮、武德宮等爆人潮 建議改道路線看這裡

北港朝天宮過年期間大量民眾前往走春，雲林縣警局以無人機觀測人潮。（圖由雲林縣警局提供）

2025/01/31 12:15

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕過年期間大量走春人潮湧入雲林縣，尤其是北港朝天宮和武德宮，雲林縣警方出動無人機，用高科技掌握即時路況，全力維護交通安全與順暢。警方並提供各種改道路線供駕駛人參考。

春節連假雲林縣爆出大量春節宮廟拜年、賞花賞景、遊樂區玩樂等人潮，雲林縣警察局交通警察隊及資訊科會同斗南及北港分局等，針對觀光景點投入無人機監控、觀測道路交通狀況，其中以北港市區及古坑綠色隧道周邊最塞，警方立即出動無人機從高空掌握整體車流，再由現場員警指揮疏導並引導車流改道。

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雲林縣警察局長李建民表示，因應春節拜廟人潮，朝天宮周邊巷道白天改為徒步區，北港大橋易壅塞，建議沒有要到市區的車輛提早改道，沿媽祖大橋、文仁路、民樂路及特一號道路北上、南下；另台3線古坑段南下路肩禁止停車，民眾可將車輛停至北上路肩、228公園停車場及驛站停車場。

雲林縣長張麗善表示，為疏解北港鎮上交通壅塞、停車位難求的問題，縣府今年春節起，將啟動「北港環鎮接駁公車」，預計每週六、日及國定假日上午8時至下午6時行駛，間隔每小時一班。初步規畫接駁路線有武德宮、文化中心、鎮公所、登記所、水道頭文化園區、第一停車場及1911好庫文化產業園區共7站，若有調整將另行公告。

雲林警出動無人機，從高空掌握整體車流，再由現場員警指揮引導車流改道。（圖由雲林縣警局提供）

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