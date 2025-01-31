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    今明2天有雨 氣象署：高山至下週二前有降雪機會

    未來一週天氣趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/01/31 11:27

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（1月31日）是大年初三，各地都有飄雨機會。中央氣象署提醒，今明2天外出記得攜帶雨具，高山有降雪、下冰霰的機會，馬祖可能有局部霧，請民眾注意航班資訊；下週一（初六，2月3日）開工日將有強烈大陸冷氣團，各地溫度降溫，空曠局部地區可能降至10度以下。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今明2天（初三、初四）各地有雨但不大。今天是受到南方水氣影響，各地飄雨；明天則是來自西北方的鋒面南下，各地明顯降雨。初五（2月2日）東北季風南下，迎風面北部、東半部地區及中南部山區有雨。下週一開工日水氣增多，中部以北、東半部地區及各地山區有雨。下週二至週四，迎風面持續降雨，北部、東半部地區及各地山區雨量增加。

    未來1週溫度趨勢，曾昭誠說明，今明夜晚清晨偏冷，各地白天偏溫暖達20度以上。初五（2月2日）東北季風南下，北部、宜蘭白天降至18至20度，夜晚低溫再略下降。下週一開工日，中國上空的強烈大陸冷氣團南下，台灣各地明顯降溫，並持續至下週三；下週四雖冷空氣減弱，溫度稍微回升，但整體而言仍偏低，因此開工日至下週四，民眾外出要做好保暖工作。

    曾昭誠指出，受強烈大陸冷氣團影響，開工日北部、宜蘭落在15度上下，最冷可能是下週二或週三清晨，北部、宜蘭約11度左右，空曠地區可能再降1至2度、達10度以下

    高山方面，曾昭誠指出，今明2天山區明顯有雨，3000公尺以上高山有降雪或下冰霰機會；下週一、週二因為華南水氣及低溫條件，北部、東北部2500公尺以上山區，以及中部3000公尺以上山區，有降雪或下冰霰機會。

    未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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