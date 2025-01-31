黃偉哲赴善化慶安宮發送紅 林俊憲、陳亭妃同台賀節

台南市長黃偉哲前往善化慶安宮參拜祈福，並發放新春紅包。（圖由南市府提供）

2025/01/31 11:38

〔記者蔡文居／台南報導〕今天大年初三，台南市長黃偉哲前往善化慶安宮參拜祈福，並發放新春紅包，與市民朋友一同分享新春喜氣，立委林俊憲、陳亭妃也有備而來，準備了拜年小看板，一同向市民拜年賀節、祈福。

慶安宮位於善化區鬧區中心，是南市列管的「直轄市市定古蹟」之一，至今有300多年歷史，前身是奉祀「五文昌」的「文昌祠」。另外，慶安宮也保存具有300多年歷史的荷蘭古井。今天除黃偉哲、林俊憲、陳亭妃等人前來拜年外，在地選區的台南市議會副議長林志展也出席。

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黃偉哲表示，慶安宮是善化區重要的信仰中心，今日前來參拜要向神明祈求未來1年台灣四時無災、八節有慶。同時，也邀請全國民眾春節期間到台南旅遊，欣賞龍崎空山祭、月津港燈節、普濟殿燈會之美。

南市府表示，今年春節台南有一系列精彩活動，從拜廟祈福、品嚐美食到各地燈節，如龍崎光節空山祭、月津港燈節、普濟殿燈會、神農街花燈展與成功燈會。另有「如魚得水～跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展，活動自1月21日至2月12日在中西區環河街運河河畔舉行；月津港燈節於1月18日至2月16日展出，龍崎光節空山祭則從去年12月28日至2月16日持續舉辦。

市府說，年後還有新營波光節（2月8日至3月16日）與鹽水蜂炮（2月11日至2月12日）接力登場，歡迎新春期間一起走訪台南，享受具有文化深度又有台灣味的年節。

台南市長黃偉哲前往善化慶安宮參拜祈福，立委林俊憲、陳亭妃也出席向市民拜年賀節。 （圖由南市府提供）

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