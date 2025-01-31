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    大年初三合歡山雪霰迎賓 武嶺亭湧打卡遊客

    合歡山大年初三凌晨下雪霰，上午持續下雨，山上仍是銀白世界。（圖由林保署南投分署提供）

    合歡山大年初三凌晨下雪霰，上午持續下雨，山上仍是銀白世界。（圖由林保署南投分署提供）

    2025/01/31 10:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是大年初三，氣象預報南方雲系北移，各地會局部下雨，而合歡山初三凌晨開始下冰霰夾雪，上午則下雨，路面仍有積雪，上午7點台14甲線翠峰到大禹嶺段開放通行，鳶峰到大禹嶺段要加掛雪鏈，一開放就有遊客衝上武嶺，即使撐傘也要打卡、拍下雪景。

    不少民眾為了看雪景，大年初三沒有「睏到飽」，一早即開車出門，上午7點前抵達台14甲線翠峰段的就先等待，7點一到即往山上衝，到了鳶峰則要加掛雪鏈才能往上到昆陽、武嶺、合歡山遊客中心，不少人上午8點多就抵達武嶺，雖然下雨遊興不減，撐著傘到武嶺亭拍下雪景，或在武嶺亭「鏡頭君」前自拍。

    林保署南投分署指出，合歡山今天凌晨斷斷續續下雪霰，上午只下雨，雨中難目測積雪厚度，但地面、山頭依然雪白，上午10點2的溫度是2度，但體感溫度為-2度，仍很寒冷。

    合歡山上午下雨，玉山清晨到上午則持續下雨，上午10點溫度已升到2-3度，山友清晨攻頂時，在低溫中雨水、強風為伴，腳下踩著厚厚的冰雪，每一步都很小心，終於登上玉山主峰。

    台14甲線武嶺到合歡山遊客中心路段，清晨路面仍有積雪。（圖由林保署南投分署提供）

    台14甲線武嶺到合歡山遊客中心路段，清晨路面仍有積雪。（圖由林保署南投分署提供）

    玉山今天下雨，玉山主峰石碑依然被冰雪凍住。（圖由山友林育安提供）

    玉山今天下雨，玉山主峰石碑依然被冰雪凍住。（圖由山友林育安提供）

    玉山主峰附近的冰雪景致。（圖由山友林育安提供）

    玉山主峰附近的冰雪景致。（圖由山友林育安提供）

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