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    首頁　>　生活

    人體發熱機！嘉義文化路夜市摩肩接踵 體感溫度上升

    嘉義市文化路夜市攤家插上醒目的大旗，炒熱年節歡氣氛。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市文化路夜市攤家插上醒目的大旗，炒熱年節歡氣氛。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/31 10:23

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農曆春節連假的小年夜迎來一波超強寒沆，嘉義地區最低溫在10度以下，夜間的體感溫度更低，但嘉義市文化路夜市遊客摩肩接踵，想要穿越人潮必須側身而過，人多到幾乎密不透風，網友笑稱「整條路都是人體發熱機，體感溫度頓時上升，是取暖的好所在」。

    遠近馳名的嘉義市文化路夜市，平常遊客就絡繹不絕，這次農曆春節連假長達9天，更吸引返鄉遊子和外地遊客前來逛夜市，越夜越熱鬧，將整個路面擠得水洩不通，到了幾乎寸步難移的地步，想要穿越文化路的汽機車更只能龜速前進，甚至陷入人潮中動彈不得。

    文化路夜市人山人海的盛況經網友在社群網站分享，有人笑說「站在馬路中間完全看不到盡頭，全世界的人是不是都在嘉義文化路夜市」、也有人稱「人多到被推著走」、更有人打趣「原來這就是人與人之間零距離的體驗」，而由於體感溫度幾乎翻倍，笑稱「文化路是人間最溫暖的一條路」。

    文化路夜市人氣店家的排隊人潮。（記者蔡宗勳攝）

    文化路夜市人氣店家的排隊人潮。（記者蔡宗勳攝）

    文化路夜市路中央的刮刮樂攤位門庭若市。（記者蔡宗勳攝）

    文化路夜市路中央的刮刮樂攤位門庭若市。（記者蔡宗勳攝）

    文化路夜市最空洞的地方竟是財神爺周遭。（記者蔡宗勳攝）

    文化路夜市最空洞的地方竟是財神爺周遭。（記者蔡宗勳攝）

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