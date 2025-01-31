新北推廣STEAM教育 百件優秀教案、作品展現創意與實踐力

學生親自為來賓解說作品創意啟發。（圖由新北教育局提供）

2025/01/31 09:53

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局推動跨領域學習，鼓勵學校落實STEAM教育，將科學、技術、工程、藝術和數學整合於教學中，培養學生發現問題與解決問題的能力，激發學習熱情。113學年度共徵選出100件優秀STEAM教育教案及作品，其中包含45件教師教案及55件國中小學生作品，充分展現師生在跨領域學習上的創意與實踐成果。

新北市國民教育地方輔導團STEAM跨域分團召集人、自強國小校長張明賢表示，STEAM教育不僅是知識的跨領域整合，更是一種生活解題能力，學生可透過實作經驗，將學習與生活緊密結合，培養創新思維。

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教育局指出，此次獲藝術STEAM組教案特優的作品《不插電的程式課—編織小確幸》，由中山國小老師劉美玲，與台北市龍山國中老師洪瑞甫共同設計。該課程結合編織藝術與程式語言，讓學生了解原住民與印地安圖騰的設計美學，並透過行動顯微鏡與Scratch程式學習幾何邏輯，創作獨特的飲料提繩，展現生活美學與跨域學習的成果。

此外，獲一般STEAM組教案特優的《校園樹木的固碳量知多少!》，由信義國小老師林佳蓉與蔡松軒設計。課程引導學生實地量測校園樹木，並透過數據計算其固碳量，進一步探討減少二氧化碳排放的方法，讓孩子從身邊環境出發，培養環境永續的觀念。

教育局說，在學生作品方面，新莊國小六年級同學陳碩鎧、吳姿儀、莊千霈的作品《存進夢想，點亮回憶》獲得藝術STEAM組特優。作品結合百年校舍的紅磚建築，與拱心石歷史故事。三位同學分享，學習過程中發現跨域知識的樂趣，能在藝術課中發想創意作品，讓學習更具成就感。

光榮國中九年級同學陳萱蕾的作品《創意無限境三層收納多功能手推車》，獲得一般STEAM組特優；她表示，製作過程中曾面臨木材切割不準確、電路焊接失敗等挑戰，但透過不斷嘗試與調整，最終成功完成作品，也學會如何整合多領域知識進行創作，收穫滿滿。

教育局長張明文表示，透過STEAM教育的實踐，希望學生能主動學習、整合知識，並發展解決問題的能力。未來也將持續推動各校投入STEAM教學，讓學生透過動手做，培養科學精神與創新能力，為未來學習奠定扎實基礎。

一般STEAM組特優光榮國中同學陳萱蕾「創意無限境三層收納多功能手推車」。（圖由新北教育局提供）

信義國小老師林佳蓉及蔡松軒教導學生用工具量測樹高和樹圍計算樹木固碳量。（圖由新北教育局提供）

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