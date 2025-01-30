屏東4鄉鎮春節市集人潮爆 縣府加強食安稽查

屏縣府春節到市集稽查食安，捍衛民眾安全。（縣政府提供）

2025/01/30 23:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣春節時有「潮州春節假日市集」，加上內埔及東港共4鄉鎮市舉辦年街吸引爆棚人潮湧入，但腸胃型感冒、諾羅病毒及腸病毒等病情也進入盛行期，屏東縣長周春米要求主辦單位注意攤商食品安全及管理，以免影響鄉親健康破壞遊興。

潮州的「春節假日市集」已約有60年歷史，且以不限營業時間為號召，成為屏東春節必定要去走春的市集，近年內埔鄉也跟進，並以抽獎作為號召，由於場地圍繞「六堆紀念公園」，親子白天共融遊憩、晚間齊逛街，東港鎮則是在共和新村擺設年街，並增設氣墊城堡成為小孩子的樂園，屏東市今年於永福路慈鳳宮前舉辦市集，縣都人口最多，4年街各數百攤位皆是吸引爆棚人潮。

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不過網路傳出有民眾於某年街購買飲料飲用後出現腹瀉、嘔吐案例，引來不少人關心，經主辦的公所初步了解，發現該攤商是與其它攤商共同請水車供水後當場煮沸使用，若真的有問題絕非僅傳出個案，但仍將密切注意案例後續發展。

屏縣府衛生局指出，在各地年街市集營業前，已稽查輔導近900家攤商，春節期間服務不打烊，衛生局人員至各市集加強稽查，如違規事證明確，即依《食品安全衛生管理法》規定先命其改正，若不改正，將處6萬元至2億元罰鍰，此外，春節期間亦同樣派員至各市集進行食安宣導，共宣導1685家次。

衛生局強調，春節期間國內急性腹瀉就診人數較平日增加，籲請民眾春節假期務必留意手部衛生與飲食安全，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫，而不論外食或自行烹煮皆需留意衛生狀況，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」5要原則，以預防食品中毒事件發生。

屏縣府春節到市集稽查食安，捍衛民眾安全。（縣政府提供）

屏縣府春節到市集稽查食安，捍衛民眾安全。（縣政府提供）

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