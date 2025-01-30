市長蔥油餅又來了！ 林世賢春節市集義賣3萬多元捐愛心

彰化市長林世賢在春節市集，現煎蔥油餅來義賣。（取自林世賢臉書）

2025/01/30 19:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市長林世賢在大年初二再度小露身手，在春節市集開賣「市長蔥油餅」，由於市集有滿滿的人潮，林世賢一開煎，吸引不少民眾排隊等候，義賣所得超過3萬多元，全數捐給伯立歐小兒麻痺基金會與愛加倍庇護工場，幫助打造一個溫暖的家園。

林世賢有多次義賣蔥油餅的經驗，去年春節市集就親自站上攤位，親手煎出又香又酥的蔥油餅，義賣金額為26875元，義賣金額都會全數捐出給社福團體，幫助最需要幫助的人。

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林世賢今天開賣蔥油餅，一站上攤位，不少老友都特地來捧場，也有民眾路過才發現是市長在義賣蔥油餅，有人好奇「市長煎的蔥油餅真的好吃嗎？」，但不少工作人員都大力推薦，直說「市長牌的，好吃！」有人買來一吃，果然有點功夫，難怪市長有膽子義賣蔥油餅。

許多人知道「市長蔥油餅」是做公益，都很大方的掏出錢捐出去，一起為公益盡心力，林世賢說，他對自己的廚藝有信心，能用小小的蔥油餅來做愛心，覺得非常有意義，也感謝所有支持的人，因為這不只是買一份蔥油餅，更是為社會需要的角落，一起付出做公益。

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