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    鹿港最新景點！米可白回老家幫忙餅店 秒成人形看板

    米可白回鹿港老家幫忙餅店，秒成人形看板。（取自米可白臉書）

    米可白回鹿港老家幫忙餅店，秒成人形看板。（取自米可白臉書）

    2025/01/30 16:44

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕出身彰化鹿港的金鐘女星米可白，趁著春節放假，返回老家餅店幫媽媽賣餅，民眾搶著要跟她合照，好人緣的她都是來者不拒，光是大年初一就至少拍了7、800張，讓米可白說，賣餅比拍戲還累！

    米可白表示，今年鹿港過年真的人超級多，來鹿港玩的民眾都非常熱情，只要開口要跟她合照，就算沒有買餅也沒有關係，她光是大年初一就拍了7、800張，還有人知道她回老家賣餅，專程從高雄、台南上來，看到觀眾一路以來的支持，令人非常感動。

    米可白說，今年春節回鄉過年，中部的天氣好好，她在台北穿雪衣，一到鹿港就馬上把雪衣脫下來，她在春節幫媽媽賣餅，因為媽媽都是現做現賣，這樣也比較新鮮，很多人都說她很孝順，她只希望自己來幫忙，讓媽媽不要太累。

    米可白表示，有不少粉絲來拍照，都說有看她所演的戲，但也有人說她演戲很木頭，沒有什麼表現，但她在心理想「她現在就是演一個戀愛腦，盲目喜歡一個不適合的人。 是要有⋯多深度的戲劇表演跟張力」，她認為劇本給我什麼內容，她就好好去詮釋。最後她還跟對方說「謝謝你，新年快樂」。

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