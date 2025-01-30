屏東春節不夜城有「雪」出沒 人潮爆棚摩肩擦踵

潮州春節假日市集人潮爆棚。（記者陳彥廷攝）

2025/01/30 17:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州鎮在春節期間舉辦「假日市集」已有約60年歷史，以不限營業時間著稱，成為屏東春節走春必去的市集 ，從除夕開始以來，就吸引大批民眾前來，整條大街是人潮滿滿擠得水洩不通，潮州鎮公所則是於潮州國小操場引進泡泡機，要讓親子有吃又有得玩。

屏東今年有屏東市、潮州、內埔及東港等4鄉鎮市舉辦規模不等的春節年街，時間從除夕到初四，由於年假假期長，在除夕當天就已經出現人潮，大年初一更是人潮洶湧。

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最元老的潮州鎮前兩天已湧進約10萬人潮，由於目前正是假期中段，不僅外地客出遊，返鄉的遊子也會趁此時到市集走走，整個年街街區擠得水洩不通，也為集市帶來錢潮。

潮州春節年街市集主要範圍以民生路及清水南路為經、華興路沿愛河路為緯，共有400多個攤位，而在清水南路及民生路中間的潮州國小，正好就成為民眾聚集中心，鎮公所也商借操場作為遊樂器材吸引小朋友遊玩，今年因為氣溫低，更是引進雪花製造機，綿密的雪泡漫天灑下，相當應景。

整個春節假日市集將持續到大年初四（2月1日）夜間，期間不限營業時間，許多攤商即使到了半夜也不收攤，因此又被稱為不夜城，歡迎全國民眾來走走逛逛。

潮州春節假日市集人潮爆棚。（記者陳彥廷攝）

潮州春節假日市集人潮爆棚。（記者陳彥廷攝）

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