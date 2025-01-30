初二陽光露臉！桃園竹圍漁港、永安漁港爆人潮 大啖海鮮賞海景

竹圍漁港直銷中心30日遊客人潮。（桃園市農業局提供）

2025/01/30 16:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「竹圍漁港魚貨直銷中心」及「永安漁港觀光漁市」農曆春節連假期間不打烊，今（30日）陽光普照，適逢初二回娘家，吸引大批人潮湧入，親朋好友揪團遊玩賞景，順道到直銷中心及觀光漁市品嚐美食。

農業局長陳冠義表示，桃園海岸地形豐富多變，包括一般沙洲沙岸地形外，也有竹圍的礫石岸，以及最具盛名的珊瑚礁岸，造就知名的竹圍沙灘、許厝港濕地、草漯沙丘、新屋石滬以及觀音藻礁等自然海洋人文景觀，過往遊客不僅能欣賞大自然的鬼斧神工，能傳承古早先人一礫一石堆砌出來的石滬設施，亦可前往竹圍及永安漁港欣賞美麗的紅豔夕陽，眾多景點讓民眾一路從竹圍玩到永安，車潮絡繹不絕。

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陳冠義提到，桃園海洋資源豐富，對於漁港發展更有著高度重視，透過各項行銷活動將永安漁港、竹圍漁港打造為適合旅遊的觀光休閒漁港，成為國人休閒親海、食魚教育的景點，竹圍及永安漁港交通便捷，台61線一路貫通所有桃園海岸觀光景點，完美塑造專屬桃園的海岸遊程。

民眾可先從竹圍漁港作為出發點，港區內的廣場提供完善的親子遊憩場所，沙灘跑跳、廣場放風箏，竹圍漁港直銷中心供應的漁鱻更是首屈一指，2樓亦有提供海鮮餐點服務，下午藉由台61線一路經過許厝港濕地、草漯沙丘、觀音藻礁、新屋石滬直到抵達永安漁港，這時便可在觀光漁市採買零食以及油炸海鮮小吃，熱炒區也有供應美味海鮮及新屋鵝肉；坐在漁港觀海平台欣賞海浪拍打，洗滌身心靈，最後搭配薄暮夕陽做完美的ENDING，回到溫暖的家。

永安漁港的夕陽。（桃園市農業局提供）

竹圍漁港直銷中心30日遊客人潮。（桃園市農業局提供）

竹圍漁港。（桃園市農業局提供）

永安漁港。（桃園市農業局提供）

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