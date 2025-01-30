雲林「歡喜來過年」重現廟埕傳統年味 祖孫三代擲骰子樂翻天

雲林縣府在斗南順安宮廟前舉辦「歡喜來過年」傳統年味市集，重現過年廟口熱鬧、歡樂氛圍，其中趣味擲骰子，讓大人小孩都熱翻天。（記者黃淑莉攝）

2025/01/30 16:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為找回消失的傳統年味，雲林縣府今年在斗南順安宮、土庫順安宮舉辦「歡喜來過年」活動，有滾彈珠、趣味擲骰子及打香腸等遊戲，今（30）日大年初二許多回娘家的民眾帶著孩子來體驗，年近70的婦人興奮說，已30、40年沒有在廟口玩擲骰子、打香腸了，連讀大學的孫子也覺得好玩。

雲林縣府「歡喜來過年」活動從昨天大年初一開始至明天，在斗南及土庫兩家順安宮前辦理，現場有農特產品、特色小吃攤位，還有糖葫蘆、龍鬚糖、尪仔標、彈珠、滾滾樂、趣味打香腸等攤位。

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雲林縣府民政處表示，這2天雲林白天氣溫回升、陽光露臉，許多民眾到廟裡參香祈福後，前往廟前市集體驗充滿童趣的傳統遊戲，尤其是擲骰子攤位前更是擠滿人，大人、小孩玩得超開心。

一名年近70歲的婦人表示，小時候過年村莊內廟口很熱鬧，大家聚在一起玩彈珠、擲骰子、打香腸，有的小孩會端著抽地瓜籤、洞洞樂找人玩，這些已消失30、40年，今天回娘家聽到順安宮前有傳統年味活動，帶著孩子、孫子來看看，讓她回味傳統年味，孫子們也覺得新奇好玩。

雲林縣長張麗善也到場與民眾一起同樂，跟著現場鄉親一起玩擲骰子，烤香腸。張麗善說，初二很多女兒回娘家，廟宇特別熱鬧，今年雲林縣府首次在斗南、土庫舉辦歡喜來過年傳統年味市集活動，過年就是要熱鬧、歡樂一下，這是很好的廟口活動。

雲林縣議員蔡東富的妻子洪惠玲表示，明天還有一天活動，歡迎民眾踴躍來參加，有機會抽中電視、iphone、ipad。

雲林縣府在斗南順安宮廟前舉辦「歡喜來過年」傳統年味市集，重現過年廟口熱鬧、歡樂氛圍。（記者黃淑莉攝）

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