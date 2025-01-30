挑禮品、吃美食、一起行行尞尞 桃園客式走春新選擇

桃園客家七大館舍推出新春活動，提供民眾走春好去處。（桃園市客家局提供）

2025/01/30 16:15

〔記者李容萍／桃園報導〕新春到，桃園走春趣！桃園市政府客家事務局今年規劃「HAKKA STYLE─客式走春新選擇」，從客家禮品、在地客家美食到新春活動，精心打造一場充滿年味與客家特色的春節體驗。客家事務局長范姜泰基今（30）日表示，春節是一年中最重要的團圓時刻，希望透過結合客家禮品、美食與文化活動，讓家戶朋友不僅能送出充滿心意的禮物、品味道地客家年菜，還能透過館舍活動與家人創造美好的文化體驗。

范姜泰基說，過年最需要的就是好禮與好味道，即日起至2月12日，桃園市客家文化基金會所屬的天光雜貨店推出超吸睛的五大類禮盒，包括「金醬年年望好禮」醬料組、「年年好嗑禮」零食禮盒、「圓滿純釀好酒禮」釀酒組，以及茶香滿溢的「茶香迎春送福禮」等，每款都精緻又實用，讓送禮更有面子、自用更添年味，新春期間還有驚喜優惠。

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除此之外，桃園客家美食餐廳合作餐廳數量也達到100家，不論是家人團聚的年菜料理、或是走春出遊的小點心，桃園客家美食餐廳都能提供絕佳的選擇，今年和桃園市政府農業局合作，將具有黑豬標章認證的豬肉食材，結合桃園客家美食餐廳，推出創意料理，一站式整合桃園客家美食餐廳資訊，提供大家更多的選擇。

新春期間，從大年初四（2月1日）起，桃園七大客家館舍新春活動熱鬧開跑！桃園客家文化館準備一系列亮點活動，包括新春市集、扭蛋求籤、走訪集章換紅包，還有抽獎活動等你來挑戰。現場更邀請到樂天女孩帶來活力開場，還有療癒系女聲葉鈺渟、人氣組合兩公婆樂團，以及客家音樂節優秀新聲輪番登台。

另外，崙坪文化地景園區、北區客家會館、台灣客家茶文化館、永安海螺文化體驗園區、鍾肇政文學生活園區及1895乙未保台紀念公園，也規劃了多樣有趣的活動，從文化探索到親子同樂，提供大家走春好去處。

桃園客家美食餐廳網：https://pse.is/73aqjt

客家七大館舍新春活動：https://pse.is/73aqss

桃園客家美食餐廳結合桃園黑豬肉推出創意年菜與經典客家料理，歡迎民眾來桃園走春， （桃園市客家局提供）

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