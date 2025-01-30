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    幸福長久、快速脫單！中台灣元宵燈會月老主燈曝光

    月下有緣主燈以樂成宮q版月老為主視覺，每小時還會有2次60秒心跳主燈秀。（民政局提供）

    月下有緣主燈以樂成宮q版月老為主視覺，每小時還會有2次60秒心跳主燈秀。（民政局提供）

    2025/01/30 15:28

    〔記者歐素美／台中報導〕今年中台灣元宵燈會，台中市民政局打造「樂in LOVE」燈區，並與號稱全台最靈驗月老廟「台中樂成宮」合作，打造5公尺高的月老主燈，祝情侶幸福長久、單身者快速脫單。民政局長吳世瑋表示，民眾可向月老祈求靈籤、指點迷津，還有機會獲得月老加持的姻緣紅線。

    2025中台灣元宵燈會將於2月8日至23日，在台中市水湳中央公園登場。民政局長吳世瑋指出，台中樂成宮香火鼎盛，是在地重要的信仰中心，樂成宮月老更獲得網路票選為全台最靈驗的月老廟。今年民政局「樂in LOVE」燈區「月下有緣」主燈，以樂成宮Q版月老為主視覺，右手手持拐杖、雙手手持紅線，紅線連結左手身側的愛心鴛鴦譜卷軸，配合月老身後綻放的2座桃花樹，盼賜予大家好姻緣。

    此外，主燈每小時還有2次60秒心跳主燈秀，月老主燈揮動拐杖，幸福光源從月老雙手紅線流動到鴛鴦譜卷軸，串起一顆一顆愛心，讓民眾感受到悸動心跳的時刻。

    吳世瑋說，月老主燈旁還有「樂牽紅線」與「心動瞬間」科技互動燈組與民眾同樂。民眾可在「樂牽紅線」燈組前合掌擲筊，誠心祈求月老促成好姻緣，抽出姻緣籤詩；一旁還有全台唯一互動科技燈組「心動瞬間」，情侶可在感應區合比愛心，互動式屏幕上將映出雙方臉龐，留下難忘回憶，單身男女對著屏幕手比愛心拍照，將可獲取QR Code參與「心動來電」配對活動，尋覓好姻緣。

    民政局表示，「樂in LOVE」燈區設置點在中央公園敦化路2段，除有全台唯一5公尺高月老主燈外，敦化路二側還有29行政區浪漫燈組，以山、海、屯、城區劃分，打造每區獨一無二的幸福浪漫景致。

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