春節走春！台中廣納幸福花海季成打卡景點

「廣納幸福花海季」，粉色繽紛的波斯菊隨風搖曳。（民政局提供）

2025/01/30 15:22

〔記者歐素美／台中報導〕春節走春，就到台中市西屯區廣福路205巷內的「廣納幸福花海季」，6公頃的金黃油菜花搭配粉色繽紛的波斯菊，與一旁的落羽松交織成令人心曠神怡美景，成為熱門打卡景點。民政局長吳世瑋表示，西屯區花海活動已連續舉辦14年，繽紛花海每年吸引遊客駐足拍照打卡，賞花期至2月12日（元宵節），歡迎大家來賞花迎新春，感受幸福浪漫氛圍。

吳世瑋表示，多年前西屯區廣福社區發展協會與廣福里辦公室獲得農民支持，在冬天第二期稻作收期後，利用休耕農地廣撒波斯菊及油菜花種子，除美化社區，也活化休耕農地、維護農田生態。

請繼續往下閱讀...

今年西屯區公所向市府農業局爭取波斯菊種子經費補助，並由廣福社區偕同地方、寺廟及志工夥伴全力動員，用心培育照顧花苗，打造繽紛花海，並精心規劃觀賞路線，民眾春遊賞花千萬別錯過。

廣福社區發展協會理事長劉進興表示，今年除繽紛花海外，還有適合情侶拍照打卡的愛心造景，以及最具農村風情的草編大型特色牌樓，另結合泰安國小學生彩繪的百隻蝴蝶，象徵「百福迎春」翩翩起舞點綴花田間。

此外，現場並融入西屯區公所去年燈會「幸福台中、琴定西屯」燈座，繽紛花海中的縮小版科湳愛琴橋燈座與遠處的西屯知名地標科湳愛琴橋相映成趣，而龍寶寶搭乘章魚燒盒子船、手拿珍珠奶茶，模樣可愛又逗趣，更呈現出恬淡悠閒的田園風光。

西屯區長鄭錫禧說，廣福花海位於西屯區廣福路205巷內，開車可直接導航至「八張犁廣興宮」；若是搭乘交通工具，可搭乘台中市公車63號、528號在廣福路「八張犁」（廣興宮）站牌上、下車。今年春節期間正是最佳觀賞期，歡迎大家到西屯花海賞花、中央公園賞燈、逢甲商圈享美食，感受台中自然、人文的璀璨魅力。

春節走春，就到台中市西屯區廣福路205巷內的「廣納幸福花海季」。（民政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法