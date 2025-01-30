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    淡水紅毛城變成「毛孩城」 侯友宜發寵物福袋給小狗

    侯友宜到淡水紅毛城發寵物小福袋給狗狗。（新北市立淡水博物館提供）

    侯友宜到淡水紅毛城發寵物小福袋給狗狗。（新北市立淡水博物館提供）

    2025/01/30 14:40

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市名勝古蹟「淡水紅毛城」變成「毛孩城」？新北市淡水古蹟博物館指出，秉持「維護文化資產，尊重動物平權」政策，淡水古蹟博物館今年開放寵物入館，只要遵守「寵物不落地，室內不進入」，飼主即可帶寵物來走春，新北市長侯友宜今日也前往現場發送寵物小福袋。淡古指出，「春遊淡古，蛇咪攏有」新春系列活動持續進行，1月30日至2月2日拜訪淡水紅毛城、滬尾礮臺，入館就送春節古蹟貼紙。

    侯友宜表示，台灣新增登記寵物數量已超越新生兒，寵物對飼主而言不再是「寵物」，而是家人般的存在，市府不斷推動寵物公園、認養小站、偏鄉行動醫療、犬貓長照服務等友善動物政策，希望打造人寵宜居的環境。侯友宜現場也對在古機戶外空間遊覽的寵物發放專屬小福袋，飼主陳小姐帶2隻比熊犬、2隻白貴賓和1隻臘腸狗來走春，開心領取到5個福袋。

    淡古指出，除了寵物走春，「春遊淡古，蛇咪攏有」活動持續進行，1月30日至2月2日來淡水紅毛城、滬尾礮臺，入館就送春節古蹟貼紙，在淡水海關碼頭分享藝術裝置「響尾屁屁蛇」或光影廊道「巨蛇光廊」合照，可兌換特色IP徽章，參觀「稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展」也有機會獲得小禮物；貼紙、徽章等為每日限量發放。

    淡古補充，博物館1月30日至2月2日天天開館，開放時間自9點30分至18點，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠，其餘6處古蹟則是全年度免費參觀。

    侯友宜到淡水紅毛城發寵物小福袋給狗狗。（新北市立淡水博物館提供）

    侯友宜到淡水紅毛城發寵物小福袋給狗狗。（新北市立淡水博物館提供）

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