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    春節人潮大爆滿！鹿港天后宮單日突破30萬人次

    彰化縣鹿港天后宮今年春節單日湧入30萬人次參拜，恢復疫情前的水準。（民眾提供）

    彰化縣鹿港天后宮今年春節單日湧入30萬人次參拜，恢復疫情前的水準。（民眾提供）

    2025/01/30 14:35

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕香火鼎盛的彰化縣鹿港天后宮，今年春節人潮大爆滿，參拜人數突破單日30萬人次，完全恢復到疫情前的水準，預計今年春節連假參香人數可上看200萬人次！

    鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，大年初一參拜人潮估計約30萬人次，拜拜、點燈人潮不斷，尤其是中午過後，整個宮廟內外都擠得水洩不通，天后宮不只是正殿、廟埕都是人擠人，連牌樓外的廟口廣場，也全都擠滿了遊客，直到入夜晚間9點才稍微減少。

    劉家汶說，今天是大年初二，也是傳統回娘家的日子，今天上午也有許多民眾來參拜，預估今天人潮尖峰時段會在中午過後，許多人還是習慣在午餐過後出門走春，順便來到天后宮上香祈福，希望媽祖保佑來年平安健康，心想事成。

    劉家汶強調，鹿港天后宮今年春節的參拜人潮，完全恢復疫情前的盛況，重現單日30萬人次的走春盛況，也宣告今年已揭開媽祖進香旺季的序幕，也就是從春節起一路到農曆3月23日「媽祖生」的進香旺季，春節過後將陸續有各地的進香團前來進香。

    鹿港天后宮今年春節參拜人潮擠爆宮廟內外，連廟埕與廣場都是滿滿的人。（民眾提供）

    鹿港天后宮今年春節參拜人潮擠爆宮廟內外，連廟埕與廣場都是滿滿的人。（民眾提供）

    鹿港天后宮今年春節參拜人潮擠爆宮廟內外，連廟埕與廣場都是滿滿的人。（民眾提供）

    鹿港天后宮今年春節參拜人潮擠爆宮廟內外，連廟埕與廣場都是滿滿的人。（民眾提供）

    彰化縣鹿港天后宮大年初一下午時段湧入大批的民眾來朝拜參香。（民眾提供）

    彰化縣鹿港天后宮大年初一下午時段湧入大批的民眾來朝拜參香。（民眾提供）

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