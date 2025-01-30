春節踏青好去處！ 北市樂活夜櫻季寒櫻綻放成打卡超夯點

樂活夜櫻季的櫻花盛開中。（台北市公園處提供）

2025/01/30 14:40

〔記者楊心慧／台北報導〕「2025樂活夜櫻季」已於1月24日揭開序幕，展期將持續至2月15日，今年樂活夜櫻季以「櫻花樹下的幸福」為活動主題，展區特別與迪士尼公主系列IP合作聯名，打造茉莉公主、樂佩公主與許願光廊三大裝置藝術，藉由迪士尼藝術裝置和夜櫻燈光設計，讓園區更顯浪漫璀璨，羅列成群的寒櫻正沿著內湖樂活公園旁內溝溪河岸步道陸續盛開中，搭配燦爛的夜間燈光造景，形成浪漫的城市粉紅風景線。

台北市公園處另說明，樂活公園地下停車場地面工程，原第2區八重櫻步道區暫停對外開放，今年樂活夜櫻季的展期比往年略微縮短到2月15日，提醒民眾賞花要及時，應抓緊時間賞櫻。

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北市公園處的活動期間推出「2025樂活夜櫻季IG美圖大賞」，現場參與者只要拍攝櫻花與迪士尼裝置藝術照片，並標記官方標籤，有機會抽中20吋行李箱、不沾鍋等精美好禮。同時也有許多在地優質店家配合活動提供優惠。另外，只要於花季期間至LEGO門市出示拍照打卡畫面，並消費迪士尼公主系列商品，將額外贈送公主系列樂高組。

內湖樂活公園交通便利，北市府提醒民眾，由於園區附近停車位有限，建議民眾優先選擇公共交通工具，以減少停車困擾並響應環保，可搭乘公車203、284、629等至東湖國小站，步行約3分鐘即可抵達；或搭乘捷運文湖線至東湖站3號出口，步行約10分鐘即可到達。

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樂活夜櫻季的櫻花盛開中。（台北市公園處提供）

樂活夜櫻季的櫻花盛開中。（台北市公園處提供）

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