金蛇會反轉成龍！ 花蓮天上王母娘娘勝安宮抽中上國運籤

蛇年蛇麼都順！花蓮勝安宮今天抽四季籤，主委柏瑞青從籤筒抽籤後，再擲筊請示王母娘娘。（記者花孟璟攝）

2025/01/30 14:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天（30日）是大年初二回娘家，花蓮天上王母娘娘本宮勝安宮上午抽四季籤，歲君（國運）籤抽到「己未」，籤詩提到在農曆7、8月後運勢將反轉「去蛇反轉變成龍」，勝安宮主委柏瑞青說，走過風風雨雨的2024年，今年整體籤運中上，估今年下半年到明年會非常的好。

「金蛇年歲次乙巳，現在要抽出四季籤」！台灣王母娘娘信仰發源地、花蓮吉安鄉「天上王母娘娘本宮」勝安宮上午抽四季籤，勝安宮主委柏瑞青、副主委黃永裕先從籤筒抽籤，再擲筊請示王母娘娘，要連續3聖杯才算確定，現場吸引大批參拜信眾圍觀見證，依序抽出歲君、人口、農業、商業、海冬5籤。

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今年度國運的歲君籤抽到「己未」，籤詩為「危險高山行過盡，莫嫌此路有重重；若見蘭桂漸漸發，去蛇反轉變成龍」，解曰「未年得宜」，代表農曆8月後會有顯著改善。

勝安宮主委柏瑞青說，去年4月花蓮發生0403地震，又有3個颱風過境，過年前南台灣也有地震，目前持續餘震，天災對民眾生命財產造成威脅，百業也受到影響，危險高山的重重路「行過盡」，代表難關已度過、壞運氣過去了。

他說，己未籤詩提到，「若見蘭桂漸漸發」，蘭月、桂月分別為農曆七月、八月，上半年仍在復甦中，農曆八月過後就會「漸漸發」，去蛇反轉變成龍，蛇脫皮後反轉也能變成龍，也就是今年下半年到明年運勢會非常好，整體籤為中上。

人口籤抽到「乙丑」，寓意「和合清吉萬事成」；農業籤「壬申」籤詩「運亨財子雙雙至、指日喜氣溢門閭」；商業籤「乙卯」意味「薛仁貴回家」，做生意與上班都會有很好發展，再加上個人努力即可好上加好，海冬籤抽到「辛未」，整體運勢中上。

柏瑞青說，度過了風風雨雨的2024年，去年不管是來花蓮觀光的旅客，或者是宮廟進香團，人數都減少了很多，農曆新年蘇花公路已取消管制，交通進出跟安全都得到很大的改善，相信民眾對花蓮觀光信心可逐漸恢復，觀光客可多多到花蓮消費。

花蓮勝安宮今天抽四季籤，抽出歲君、人口、農業、商業、海冬5支籤，整體運勢中上，走過天災今年運勢會轉好。（記者花孟璟攝）

花蓮勝安宮今天抽四季籤，歲君己未解籤「未年得宜」、「去蛇反轉變成龍」，下半年後到明年會運勢轉好。（記者花孟璟攝）

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