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    嘉義大埔5.6地震 高鐵巡檢完成、12:45起全線解除速限

    嘉義大埔今日上午發生規模5.6的地震，高鐵計9列車行經影響區域並臨時停車。示意圖（資料照）

    嘉義大埔今日上午發生規模5.6的地震，高鐵計9列車行經影響區域並臨時停車。示意圖（資料照）

    2025/01/30 13:18

    〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔今日上午發生規模5.6的地震，高鐵計9列車行經影響區域並臨時停車，後公司成立警及應變中心，進行相關巡檢，漸進提升運轉速度，已於12時45分全線解除速限，但仍須逐步消化巡檢期間降速運轉或延後發車的各車次。

    高鐵公司說明，嘉義大埔今日上午發生芮氏規模5.6的地震，台中站至台南站間路段測得地震偵測告警達1級至2級，且地震期間高鐵計有9列車行經影響區域，台灣高鐵公司立即成立緊急應變中心（EOC），並依標準作業程序，進行軌道、電力及土建設施巡檢。

    針對列車影響情況，高鐵公司指出，今日地震影響高鐵路段長達84.7公里，巡檢期間，需較長時間進行安全巡檢作業，部分車次延誤40至70分鐘，後經漸進提升運轉速度（時速45公里以下、70公里、120公里、170公里、230公里）並確認各項設施安全無虞後，自12時45分全線解除速限。

    高鐵公司表示，由於巡檢花費較長時間，且適逢大年初二、班次密集時段，巡檢完成後仍須逐步消化巡檢期間降速運轉或延後發車的各車次，目前各車次列車正依照實際運轉調度狀況，逐步恢復正常運轉，乘客可就近洽詢車站服務人員，尚未前往高鐵站的旅客，則建議預先透過網路最新公告查詢。

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