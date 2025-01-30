春節運氣超好！擲13聖筊博到金牌 買刮刮樂也中獎

32歲蔡傳勝在竹山克明宮擲出13聖筊，可獲得遊學太子爺贈送的純金金牌。（廖大乙提供）

2025/01/30 14:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好運爆棚！一名年輕男子回竹山鎮過年，到克明宮參加擲筊博金牌活動，連擲13聖筊以最高聖筊數贏得遊學太子爺的金牌，接著在住家附近買1張刮刮樂彩券，又刮中5000元，他的好手氣還不只於此，連到鹿港地藏王庵擲筊求籤，都擲出11個聖筊，讓在場信眾看得目瞪口呆。

北漂工作青年蔡傳勝，過年返回竹山跟家人團聚，大年初一傍晚5點半多，其父母才帶著他到克明宮參加擲筊博金牌活動，趕在截止時間前20分鐘擲筊，結果一擲停不下來，一口氣連擲13聖筊，他在擲第14筊前．問前來駐駕、送金牌的「遊學太子爺」：「繼續擲嗎？」結果擲出「笑杯」。

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蔡傳勝是活動日最後一個參加者，以13聖筊贏過了先前擲出10聖筊的3歲小朋友，也是大年初一擲出最多聖筊的人，可獲得遊學太子爺的「三分天註定」純金金牌。今天他和父母再度前往克明宮，向賜金牌的「遊學太子爺」感謝。

蔡傳勝透露，今年春節運氣特別好，到克明宮前跟家人先去鹿港地藏王庵擲筊求籤，原本想擲3聖筊請示是否可求籤，連擲3聖筊後，覺得還可以繼續試試手氣，結果一連擲出11聖筊，才想起來自己是求籤，趕緊請示神明「這樣會不會太麻煩神明」？神明以「笑杯」回覆，他才結束擲筊。

好運不只展現在擲筊，且一直延續下去，蔡傳勝昨晚到住家附近買了1張刮刮樂彩券，一刮又刮出5000元，好運連連讓家人都稱奇，他的父親「蔡師傅」說：「感覺神明有保佑，兒子今年的運氣應該會不錯！」

蔡傳勝（左3）由家人陪同，今天（大年初二）回到克明宮跟神明感謝。（廖大乙提供）

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