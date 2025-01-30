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    澎湖娘家宴風起雲湧舉辦 白沙赤崁席開150桌

    白沙赤崁娘家宴率先開跑，席開150桌。（記者劉禹慶攝）

    白沙赤崁娘家宴率先開跑，席開150桌。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/30 13:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因地理位置特殊，青壯人口大量外移，平日為了生活糊口，都在異地討生活，每年農曆年才會返鄉團聚。大年初二為傳統回娘家的日子，村里為了方便異鄉遊子團圓，都會舉辦娘家宴，其中始祖白沙鄉赤崁村今（30）日席開150桌，以每桌5000元提供村民訂桌，充滿熱鬧喜慶氣氛。

    先前因疫情及澎湖縣政府經費緊縮，娘家宴一度停辦，直至近年來才恢復，除了白沙赤崁150桌外，白沙通梁86桌、城前、湖西鼎灣、馬公烏崁、山水等地都陸續舉辦，娘家宴不僅讓異鄉遊子返鄉團聚，與闊別多時的親友重逢之外，也發展成讓外國人大啖澎湖傳統美食的宴會，今年赤崁更有遠自秘魯的遊客，也恭逢其盛，大呼值回票價。

    率先開啟澎湖娘家宴濫觴的赤崁村，今年席開150桌，每桌5000元提供村民訂桌，社區活動中心前廣場座無虛席，理事長黃月香希望，澎湖縣府、縣議會能提供經費、摸彩品，讓具有地方特色的娘家宴繼續發揚光大。澎湖縣長陳光復、澎湖縣議長陳毓仁、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、秘書長楊書舜、顧問吳南宏及前馬公市長葉竹林等人，都到場共襄盛舉，現場還有男女財神分發糖果，象徵將過年喜氣分享給每一位來賓。

    針對各村里呼籲澎湖縣政府支持經費，讓娘家宴能持續辦理，陳光復表示，補助搭棚、舞台經費，澎湖縣政府可盡量滿足；陳毓仁也表示，澎湖縣議會絕對支持，但還是要看縣府財政支出預算編列情形，認為除了傳統娘家宴團圓特色之外，也能發展成為澎湖文化資產，結合觀光讓傳統習俗發光發熱。

    白沙赤崁娘家宴出現男女財神迎賓，分送糖果分享喜氣。（記者劉禹慶攝）

    白沙赤崁娘家宴出現男女財神迎賓，分送糖果分享喜氣。（記者劉禹慶攝）

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