台南1大樓牆壁地震崩落 附近居民：颱風天磁磚多次掉落

台南市受地震影響的建物，垂掛在外牆的鐵皮隨時有掉落危險。（記者劉婉君攝）

2025/01/30 12:54

〔記者劉婉君／台南報導〕嘉義大埔今（30）日上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，台南市中西區府城路2段與大智路口1棟大樓9樓牆壁崩落，2車被波及，附近鄰居表示，該大樓磁磚已多次在颱風時掉落。

該棟大樓建於1985年，鄰居表示，之前颱風就曾多次發生磁磚掉落，今天上午地震之後，9樓牆壁崩塌掉落，水泥磚石從天而降，砸毀停在路邊的2輛休旅車，其中1輛車的車主祖孫3代，正好進入1樓便利商店購物，逃過一劫。

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台南市長黃偉哲今天中午也到場勘查，他表示，大樓2住戶目前已安置住在旅館，而該大樓老舊，本來中央有經費要協助重建，但因住戶意見紛陳而拖延至今，不僅颱風風大時磁磚掉落，這次地震更受損，呼籲比較老舊、過去已經有損害紀錄的建築，趕快啟動危老重建。

黃偉哲說，今天下午會把能清除的水泥塊都清除掉，但擔心還會再掉落，仍要進行結構上的評估，確定安全再讓住戶入內拿取重要物品。1樓店家也會採同樣標準。

立委林俊憲表示，該大樓磁磚掉落已不是第1次，影響公共安全，若再不改善，建議公權力介入。

台南市長黃偉哲（左）到府前路二段勘查因地震牆壁崩落的大樓。（記者劉婉君攝）

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