高雄「吉伊卡哇」超夯 大年初一湧入近50萬人次參觀

民眾搶著與吉伊卡哇合照。（高雄市觀光局提供）

2025/01/30 13:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄冬日遊樂園」吉伊卡哇超「夯」，昨天初一（29日）人潮滿滿，高雄市觀光局統計湧入近50萬人次前來朝聖，「吉伊卡哇」跟「小八貓」前，都是滿滿的拍照人潮。

今年高雄燈會邀請「吉伊卡哇（chiikawa）」3位小可愛們蒞臨高雄，這也是「吉伊卡哇」首次以大型氣膜於戶外進行展示；夜晚還有以動畫歌曲《睡衣派對》及吉伊卡哇、小八貓及兔兔3隻小可愛的特徵，製作而成的「舞吉派對」燈光展演，也是網友推薦必看節目。

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高雄在春節期間天氣放晴，高市觀光局統計，昨天初一（29日）人潮滿滿，湧入近50萬人次朝聖，在碼頭樂園的兔兔也是人氣爆棚，吸引許多遊客駐足；親子歡樂天堂的碼頭樂園，首次亮相的機械遊樂設施，更是湧現長長的排隊人潮。

高市觀光局長高閔琳表示，今年與高捷公司、高雄市輪船公司及公車業者，共同推出「吉伊卡哇」主題輕軌、渡輪及公車，遊客可以搭輕軌穿梭龍貓隧道，由船上欣賞港灣美景，歡迎海內外遊客一起來高雄觀光旅遊，尋找「吉伊卡哇」的身影。

高市觀光局說明，今年3隻氣膜造型，以可愛療癒的趴姿呈現，其中15米高的「吉伊卡哇」於珊瑚礁群前海面上展出，16米高的「小八貓」則在海風廣場前海面上陪伴大家，16號碼頭的陸域上則有7米高的兔兔，讓粉絲們近距離合影。

此外，高雄流行音樂中心也特別以3隻主角們身上顏色及外觀特徵，搭配最受歡迎的《睡衣派對》主題曲，在高流音浪塔、海音館及愛河灣呈現「舞吉派對」燈光展演，即日起到2月16日晚上6點到10點，每半小時演出一場。

觀光局表示，「2025高雄冬日遊樂園」於1月25日至2月16日登場，在愛河灣規劃「吉伊卡哇」主展區，並於16號、17號碼頭設置共25座遊樂設施，免費提供兒童遊玩，開放時間為下午3點至晚間6點，週五至週日及年假期間增加下午6點至晚上9點時段，遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放。

吉伊卡哇吸引民眾朝聖。（高雄市觀光局提供）

「2025高雄冬日遊樂園」會場。（高雄市觀光局提供）

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