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    台中太平張家初二回娘家 席開50桌迎親友

    太平張家初二回娘家，年紀最長的103歲張連慶（右）。（記者歐素美攝）

    太平張家初二回娘家，年紀最長的103歲張連慶（右）。（記者歐素美攝）

    2025/01/30 12:13

    〔記者歐素美／台中報導〕初二回娘家！台中市太平區張家五代同堂，家族親友都選在初二這天回家團聚，中午席開33桌、晚上再開17桌，聚集近500人，家族最年輕的是六個月大的女嬰，最年長的則是103歲的張連慶。張連慶看到親友年節返鄉團聚十分開心，一再祝福大家「快快樂樂萬萬年」。

    負責籌辦的張文田說，張家初二回娘家團聚，由古農莊的莊主張友吉於20多年前發起舉辦，族人參與非常踴躍，經營宏亞食品（七七乳加巧克力）的張添是最大贊助者，每年皆贊助28萬元籌辦家宴，其餘親友則自由參加及樂捐。

    今年初二的張家家宴，中午席開33桌，考量有些人無法在中午趕回，晚上再開17桌，共50桌，返家親友近500人。其中，最小的女嬰才6個月大，去年還在媽媽的肚子裡，陪阿嬤回娘家，最年長者則是張文田的叔叔張連慶。

    張連慶今年已高齡103歲，跟相差90歲的曾孫一起出席家宴，看到親友都回來，十分開心，一直拱手作揖祝福大家「快快樂樂萬萬年」。

    張連慶曾任太平鄉代表會副主席、調解委員，93歲還在開手排車，直到修配廠建議車子報廢才停開，育有3男2女，目前共有13個孫子、26個曾孫。

    張連慶的兒子張閔隆表示，父親沒有特別的養生之道，反而愛吃甜食、油膩及重鹹的食物，可能是天生體質比較好，所以長壽。

    張文田說，張家大年初二回娘家，今年已邁入第29年，親友中有人一出生就開始參加家宴，從孩童時期吃到為人父母，因現在大家都忙，親友覺得能夠利用初二返鄉團聚，真的很棒。

    太平張家初二回娘家，年紀最小的女嬰只有六個月大。（記者歐素美攝）

    太平張家初二回娘家，年紀最小的女嬰只有六個月大。（記者歐素美攝）

    太平張家初二回娘家，近500親友相聚一堂。（記者歐素美攝）

    太平張家初二回娘家，近500親友相聚一堂。（記者歐素美攝）

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