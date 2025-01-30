台北燈節2/2起全面開展 北市觀傳局推薦2條賞燈攻略

天橋上由藝術家與福星國小學童齊心打造的「跳躍新春」，呈現多元結合的一面。（台北市觀傳局提供）

2025/01/30 12:18

〔記者楊心慧／台北報導〕「2025台北燈節」將在2月2日至16日全面開展，每天17時至22時亮燈，本次燈節以豐富文化內涵與創意設計，打造絢爛燈光盛宴，邀請民眾一同沉浸璀璨燈海與藝術氛圍。活動規劃四大展區，橫跨捷運西門站至北門站一帶，搭乘捷運即可抵達，台北市觀光傳播局特別推出2條賞燈路線，讓民眾輕鬆出遊、快樂賞燈。

北市觀傳局推薦賞燈路線一，就是從西本願寺出發，漫步於「開運光廊」，可至樹心會館領取限量祈福卡、寫下對未來祝福後，掛於「祈福燈林」燈籠下。接著前往紙雕藝術家精心設計的「白蛇轉」拍照打卡，透過燈組多重場景設計，彷彿置身《白蛇傳》戲劇故事中；中華路成都路口「祥蛇迎春」則巧妙結合當代塗鴉藝術與傳統福袋概念。

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捷運西門站6號出口往北，可看到由日本搖滾天團GLAY主唱TERU特別創作「等待豐收的樹」燈組，以其家鄉「函館」為靈感，寓意為困難環境中找到希望並迎來豐收。最後抵達中山堂廣場，欣賞象徵對未來期許與生命祝福的「翹首以盼」與「扭轉乾坤」燈組，還有半小時一場的「福蛇豆豆」主燈秀，燈光展演將帶給遊客難忘回憶。

另一條賞燈路線，北市觀傳局建議由捷運北門站出發，「競賽燈區」（2月5日開展），來自全國燈藝好手約60組作品，不僅展現傳統花燈的技藝與創新設計，更延續燈藝文化；「友好城市燈區」則有來自16個國家與城市的多元特色燈飾，讓遊客不用出國即可感受異國文化風情。

接著前往福星國小天橋，可看到藝術家與國小學童共同創作上百顆燈籠的「跳躍新春」；與林強合作的「台北留聲機」燈組，結合聲音藝術與燈光，透過與陽明山海芋相似的留聲機造型與炫麗燈效，打造沉浸式的音樂體驗，帶領遊客穿梭於音樂與光影交織的奇幻世界。最後沿著酉陽街進入中山堂主燈區，經過好看、好拍的「喜臨門」，並欣賞每半小時展演的主燈秀，與家人朋友度過快樂賞燈時光。

北市觀傳局提醒，2月2日至2月16日活動期間，酉陽街、秀山街、永綏街及延平南路將實施部分時段交通管制；另活動現場無提供停車位，因此，北市觀傳局呼籲遊客搭乘大眾交通運輸工具來賞燈，輕鬆又便捷。

漫步於充滿節慶氛圍的「祈福燈林」，遊客可於服務台領取竹片祈福卡，將心願掛於燈籠之下，寄託對未來的美好祝福。（台北市觀傳局提供）

「祥蛇迎春」巧妙結合當代塗鴉藝術與傳統福袋概念。（台北市觀傳局提供）

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