核安會抽檢年節食品40件 放射性含量皆符合標準

核能安全委員會針對進口年貨抽樣40件，均符合標準，圖為民眾上街辦年貨情形。（資料照）

2025/01/30 12:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕年節期間，民眾大量採購各種年貨食品，核能安全委員會把關食品放射性物質含量，今年針對進口貨抽樣40件，如螺肉罐頭、蝦米、開心果等，產地來自世界各國，經查皆符合國家標準。

核安會輻射偵測中心表示，每年均會針對市場上常見的進口年節食品進行抽樣檢測，包括腰果、椰棗、開心果、核桃、南瓜子、木耳，以及海產品如魷魚絲、螺肉、丁香魚、南美貝、甲殼蟹、海珊瑚等，近期完成的40件放射性含量檢測，所有樣品檢測結果，均遠低於國家法規標準。

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核安會表示，輻射偵測中心定期抽驗進口及國產食品的放射性含量，相關檢測報告均公布在核安會官網 （https://www.nusc.gov.tw/rmc/monitoring/fallout.html）供查詢，呼籲民眾選購有信譽商家產品，並留意產品標示，多樣化飲食，注意食品保存。

核能安全委員會針對進口年貨抽樣40件，如螺肉罐頭、蝦米、開心果等，經查皆符合國家標準。（核安會提供）

核能安全委員會針對進口年貨抽樣40件，如螺肉罐頭、蝦米、開心果等，經查皆符合國家標準。（核安會提供）

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