敲碗續辦！免費的彰化四城門小旅行 相約明年大年初一見

彰化四城門小旅行除了東、西、南、北等四方土地公，也會走讀沿路的古廟或古蹟。（旅庫提供）

2025/01/30 14:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕開辦超過10年的「彰化四城門小旅行」，一路從2個人到今年超過1000人報名，已成為彰化市春節期間的招牌活動，許多人都在問明年會不會再辦？發起人邱明憲表示，感謝今年參與20位導覽志工，讓認識彰化的免費小旅行圓滿完成，確定2026年將會再辦理，相約明年大年初一見。

旅庫創辦人邱明憲指出，今年報名人數再創新高，光是報名就有1100人，今天出動20位導覽志工老師，分成東西南北4個路線來進行，以四方土地公廟搭配沿線的古廟來走讀，從俗稱「彰化公會堂」的「彰化藝術館」出發，出發前並安排彰化聞名的北管曲館「集樂軒」演出，讓走讀內容更豐富。

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邱明憲說，今年參加的民眾，有人已連續參加好幾年，因為每年可能跟的導覽老師不同，就會聽到不一樣的解說與故事；還有人是原本單身，如今帶著小孩一起來進行親子走讀；還有外縣市的民眾也來參加，在春節第一天來深度探訪彰化市。

許多參加的民眾都認為太不可思議，有人會傻到在大年初一的年假來為大家免費導覽。對此，邱明憲說起發起的緣由，因為他有次在春節前，他的媽媽請他去跟彰化市的土地公拜拜，才得知原來彰化人有在春節期間，去跟四方土地公拜拜的習慣，才讓他2013年萌生想辦「彰化四城門小旅行」的念頭，

邱明憲說，至於為何選大年初一，這是因為彰化有許多外出求學、就業，或是移居國外的人，但大多數都會在春節期間返回家鄉，他認為大年初一就是最好的日子，前一晚剛吃完年夜飯，隔天可能要回娘家，初三可能就要返回工作地。所以，大年初一的中午過後，就是最好的時間。

邱明憲說，他憑著一股傻勁從2013年開始在大年初一推出免費「彰化四城門小旅行」，期間除了疫情停辦2年，其餘都如期辦理，越來越多導覽志工也熱情支持，大家都以為家鄉奉獻的精神來付出，而彰化市公所與水根行也給予活動支援，讓小旅行更精采。

彰化市長林世賢表示，一個人走得快，一群人走得遠，「彰化四城門小旅行」在多位熱心導覽老師的無私奉獻下，如今已成為彰化市春節具有口碑的文史活動，吸引越來越多人參加，也讓更多人認識彰化市除了小吃以外，更有豐富的人文歷史。

彰化四城門小旅行發起人邱明憲（圖前者），帶領民眾在春節期間走訪彰化市。（旅庫提供）

彰化四城門小旅行免費活動開以來，今年參加人數再創新高。（旅庫提供）

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