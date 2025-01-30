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    美不勝收！ 嘉義縣番路鄉公田寒櫻盛開燦爛奪目

    嘉義縣番路鄉公田寒櫻盛開，令人目不暇給。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉公田寒櫻盛開，令人目不暇給。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/30 12:22

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山地區的櫻花在農曆春節假期大爆發，處處可見櫻花綻開美景，其中番路鄉公田的寒櫻（三色櫻），鮮艷的花序燦爛奪目最為吸睛。

    「阿里山達人」黃源明表示，目前綻放的櫻花以緋寒櫻、河津櫻與寒櫻為主，各賞櫻景點花況，大致為台阿里山公路沿線的緋寒櫻全線陸續盛開、福爾摩沙櫻於公路的81.8公里處初開，其餘含苞零星初開；得恩亞納緋寒櫻陸續盛開、八重櫻零星初開；來吉部落緋寒櫻滿開中；太興岩步道河津櫻滿開中。

    其他花況部分，二尖山停車場河津櫻滿開落花中；圓潭緋寒櫻、河津櫻滿開中，福爾摩沙櫻初開、黃柑李（李花）即將滿開；迷糊步道河津櫻滿開、緋寒櫻陸續盛開、福爾摩沙櫻含苞零星初開；公田寒櫻滿開；隙頂觀景台河津櫻即將滿開；太和樟樹湖河津櫻滿開落花中。

    黃源明指出，寒櫻因為從初開至滿開呈現三個不同階段色調，所以又有「三色櫻」的美稱，而且鮮艷的寒櫻花序相當搶眼，盛開的花況令人目不暇給，遠遠就能感受到其與眾不同。

    嘉義縣番路鄉公田寒櫻美麗的花況。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉公田寒櫻美麗的花況。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉公田寒櫻美麗的花況。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉公田寒櫻美麗的花況。（記者蔡宗勳攝）

    鮮艷的寒櫻花序耀眼醒目。（記者蔡宗勳攝）

    鮮艷的寒櫻花序耀眼醒目。（記者蔡宗勳攝）

    鮮艷的寒櫻花序耀眼醒目。（記者蔡宗勳攝）

    鮮艷的寒櫻花序耀眼醒目。（記者蔡宗勳攝）

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