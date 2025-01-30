美國回收含牛奶過敏原洋芋片 食藥署：經查未申請輸入台灣

美國回收一款未標示牛奶成分的洋芋片，台灣食藥署經查，該產品未申請輸入來台。（取自食藥署網站）

2025/01/30 11:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國FDA（食品藥物管理局）日前宣布，要求回收1款樂事13盎司「派對包」經典洋芋片，因其包裝標示未註明含有牛奶成分，恐讓不知名消費者誤食而引發過敏反應，台灣衛福部食藥署今（30）日指出，經查該產品在台灣未有申請輸入查驗紀錄。

百事公司（PepsiCo）旗下生產商「菲多利」（Frito-Lay）製造知名洋芋片「樂事」（Lay’s）產品，製造商去年12月16日對外宣布，其產品含有包裝未註明的過敏原，召回部分已銷售的經典洋芋片。

請繼續往下閱讀...

美國FDA也在之後將召回令調升至最高類的「一類召回」，原因是產品中包含未標示的牛奶成分，可能引發危及生命的過敏反應。主要召回產品是13盎司「派對分享包」（Party Size）的經典洋芋片。

我國食藥署代理署長林金富今受訪表示，針對該事件，食藥署已於去年12月23日發布消費者紅綠燈燈號為「綠燈」，有關美國FDA發布回收的洋芋片產品，經查該產品未有申請食品輸入台灣的查驗紀錄。

食藥署提醒，民眾若赴美國，應避免購買及食用問題食品。食品業者若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品販售或使用。後續確認應回收，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法