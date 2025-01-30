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    每年必塞！ 大年初二回娘家國道彰化南下路段又塞了

    大年初二是傳統回娘家的日子，中山高速公路彰化南下路段一大早就出現塞車。（記者劉曉欣攝）

    大年初二是傳統回娘家的日子，中山高速公路彰化南下路段一大早就出現塞車。（記者劉曉欣攝）

    2025/01/30 11:18

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕大年初二是傳統回娘家的日子，國道彰化南下路段一大早就出現車流，國道1號彰化系統到埔鹽系統交流道，從上午8點開始就走走停停，時速約在20公里到40公里之間；國道7隊表示，從上午7點半就出現大量車流，部分壅塞路段時速只有40公里，預估車流將會持續到中午，但下午會有另一波車潮出現。

    國道3隊表示，每年大年初二的南下車流，都是從一早就開始湧現，今年也不例外， 一大早就陸續有車流，到了上午8點過後，彰化系統到彰化交流道、埔鹽系統到員林交流道，時速還一度只有20公里以下，而在彰化到埔鹽系統之間，時速也只有20公里到40公里，呈現走走停停的路況。

    國道7隊指出，國道3號在大年初二的南下車流，今年也跟往年相去不遠，都是從一早就陸續出現，在中部地區主要壅塞路段在中投到霧峰交流道，名間到中興交流道，時速都在40公里以下，而零星的碰撞意外，也影響車流行進，所幸均已排除。

    由於初二是傳統回娘家的日子，大多數餐廳都是中午時段客滿，因此，國道警方預估今天上午的車流大約到中午左右，而在午餐用餐完畢，下午又會再有一波返回居住地的車流；加上今天的天氣良好，許多民眾也會趁著回娘家，順道在附近景點出遊，國道全天候都會有高使用量，建議上路前多使用查詢系統，或行駛替代路線。

    大年初二是傳統回娘家的日子，中山高速公路彰化南下路段一大早就出現塞車。（記者劉曉欣攝）

    大年初二是傳統回娘家的日子，中山高速公路彰化南下路段一大早就出現塞車。（記者劉曉欣攝）

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