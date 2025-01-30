吉伊卡哇盜版品現蹤高雄燈會 高市府：請去2間正版授權商店購買

「吉伊卡哇」人氣太夯，有攤販在會場違法設攤，販賣未授權的吉伊卡哇盜版商品。（記者李惠洲攝）

2025/01/30 09:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄燈會邀請人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，連日來吸引大批人潮，但盜版品也出現會場，警方加強查緝，高市府呼籲尊重著作權，請民眾前往2間正版授權商店購買。

延續去年「黃色小鴨」狂吸900萬人次熱潮，高市府今年請來日本超人氣「吉伊卡哇」，出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面，另兩位主角「小八貓」則在高流音浪塔前海面，「兔兔」出沒在碼頭樂園。

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「吉伊卡哇」人氣太夯，有攤販在會場違法設攤，販賣未授權的吉伊卡哇盜版商品，連日來高雄市鹽埕、苓雅警分局，都陸續查獲盜版商品，均依著作權法函送地檢署。

高雄市觀光局籲請民眾尊重著作權，此次活動現場有2間「吉伊卡哇」正版授權商店，除了有高流音浪塔1樓的快閃店，高雄官方限定商品則在高雄港16號碼頭（兔兔展示區旁）。

此外，隨著天氣轉暖，位於高雄港16至18號碼頭的「高雄冬日遊樂園」，由於免費入場，預估這幾天人潮將擠爆。觀光局也緊急宣布，「CACA象-巨無霸球池」即日起，每場次遊玩時間調整為10分鐘，民眾須依現場工作人員指示，憑「遊園券」入場遊玩，6歲以下孩童須由大人陪同入場。

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