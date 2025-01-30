01/30 各報重點新聞一覽

內政部次長馬士元受訪透露，城鎮韌性演習是三年一輪的帶狀演習，今年四月首先在台北市、台中市、台南市進行，地方區公所屆時也會分批、小規模召集備役替代役，協助公所進行演練。圖為去年新北市民安演習。（資料照）

2025/01/30 08:45

自由時報

城鎮韌性演習 3都4月先行

賴政府上任後，將「全社會防衛韌性」列為政府重點工作，其中今年的變革之一是將「萬安」、「民安」演習，重新整合為「二○二五城鎮韌性演習」。內政部次長馬士元受訪透露，城鎮韌性演習是三年一輪的帶狀演習，今年四月首先在台北市、台中市、台南市進行，地方區公所屆時也會分批、小規模召集備役替代役，協助公所進行演練。

詳見城鎮韌性演習 3都4月先行。

安全和道德考量 美國海軍禁用中國DeepSeek

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中國人工智慧（AI）公司「深度求索」（DeepSeek）廿日發布DeepSeek-R1模型，撼動全球科技業。但美國國家廣播公司商業頻道（CNBC）廿八日獨家報導，美國海軍鑑於「該模型起源和使用相關潛在安全和道德問題」，已透過電子郵件要求全體人員避免以「任何身分」使用該公司出品的任何模型，包括「任何與工作相關的任務或個人用途」。

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竹市雙罷 鄭正鈐、高虹安連署書都破萬

由公民團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」、「罷免高虹安風城安心上路」發起的新竹市雙罷免行動，在民進黨新竹市黨部及各民代和陽明交大法律教授林志潔助攻後，光是林志潔服務處從廿四日到廿八日的連署份數都雙雙超過第一階段所需門檻份數，其中鄭正鈐已達五一九九份，高虹安達四七七八份，若加上其他民代和民團先前收到的連署書，預估雙雙都會破萬份以上。

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聯合報

川普精簡聯邦政府

美國白宮發言人李維特廿九日聲明，川普政府準備提供「延期辭職」（deferred resignation）機會給二百萬名聯邦政府雇員。若無意繼續在聯邦政府工作，即可提出申請另謀高就，聯邦將發放八個月的離、退職金。

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新春參香祈福

大年初一，各地廟宇都湧現參香拜拜人潮；春節習俗中，多數人會到廟裡拜拜，祈求新的一年好運，並將求得的香火袋在香爐上「過火」成為護身符。

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中國時報

陸DeepSeek爆紅 重挫輝達股價

大陸人工智慧（AI）新創日前發布DeepSeek V3以及DeepSeek R1等大型語言模型（LLM），迅速在美國走紅，27日更一舉超越ChatGPT登上美國區蘋果App Store免費榜上首位。而由於其成本低，效能更媲美Open AI ChatGPT o1，宛如一隻「黑天鵝」，撼動美國矽谷科技界，美股開盤，輝達（Nvidia）下跌約12％，其他AI相關科技股，如美光和台積電ADR下跌8％至9％。

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賴清德喊話 朝野和諧社會團結

明天是大年初一，面對近來朝野紛擾，賴清德總統於27日小年夜發表春節談話，強調「家和萬事興」，國家亦同，期盼朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。

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美國國家廣播公司商業頻道（CNBC）廿八日獨家報導，美國海軍鑑於「該模型起源和使用相關潛在安全和道德問題」，已透過電子郵件要求全體人員避免以「任何身分」使用中國人工智慧（AI）公司「深度求索」（DeepSeek）出品的任何模型，包括「任何與工作相關的任務或個人用途」。（歐新社）

新竹市罷免藍委鄭正鈐與停職市長高虹安雙罷連署，預估已雙雙破萬份，其中陽明交大法律學者林志潔服務處的連署書，都雙雙已達第一階段連署門檻，志工服務群除夕也加班，展現人民罷免的力量與偉大。（照片取自林志潔臉書）

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