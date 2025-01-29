10萬人走春 「花在彰化」活動初一開幕人潮破紀錄

彰化「花在彰化」在溪州公園登場，今年以「花繪城事」為主題，並斥資千萬以各色蘭花打造花海隧道。（記者陳冠備攝）

2025/01/29 22:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化走春景點「花在彰化」今（29日）天大年初一在溪州公園登場，今年以「花繪城事」為主題，並斥資千萬以各色蘭花打造獨樹一幟的花海隧道，猶如夢幻仙境，同時規劃一處「無界空間」，花的動態投影五光十色，今日一開幕就吸引逾10萬人次到場，打破歷年記錄，彰化縣政府表示，從初一到十五都有特色市集與六大主題嘉年華，全部免費進場。

「花在彰化」曾獲交通部觀光局票選春節十大必遊景點，今年邁入第19年舉辦，今日上午舉行開幕儀式，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、麥玉珍等人出席，眾人一起戴上畫家帽，手持畫筆，為活動主題彩繪，充滿樂趣，現場同時舉行野餐嘉年華，上百民眾在大草坪享受愜意春節時光，別有一番風情。

請繼續往下閱讀...

王惠美表示，春遊首選最好的品牌就在溪州公園的「花在彰化」，今年以「花繪城事」為主題，以花為筆，結合彰化的自然、人文與產業，兼具永續與設計美學，給大家不同以往的視覺饗宴，她也推薦主展館「時嶼」、小展館「植空間」以及六大假日主題嘉年華，大年初一到十五，歡迎大家「蛇」來溪州公園走春，天天都會享受到不一樣的氛圍。

彰化縣政府表示，今年「花在彰化」兩大展館各有特色，主展館「時嶼」融合花卉藝術，運用社頭織襪、廢棄的葡萄藤，打造出兼具美學、環保意識的裝置藝術，現場還成立一個「花海希望」互動展區，是時下熱門的動態投影技術。絕對是最熱門的打卡景點，另外在小展館「植空間」，分3個檔期進行花藝佈展，每次造景都不同，現場還有組合盆栽手作課程和綠生活市集，喜歡DIY的民眾千萬別錯過。

縣府也說，六大假日主題嘉年華，包括大年初一（1月29日）野餐嘉年華、初二東方嘉年華（1月30日）、初三（1月31日）親子嘉年華、初四（2月1日）搖滾嘉年華、初五（2月2日）書市嘉年華、初十二（2月9日）寵物嘉年華等，園區每天也有近百攤的彰化優鮮農產、地方美食，讓大家可以吃得開心、買得放心。

李姓民眾表示，今年「花在彰化」有點不一樣，在主展館「時嶼」有以各色蘭花打造的花海隧道，媲美國際花展，而花海希望互動展區中的動態投影，猶如日本TeamLab無界藝術體驗重現，新年來此走春療癒又有趣。

彰化走春景點「花在彰化」大年初一在溪州公園登場，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、麥玉珍等人出席。（記者陳冠備攝）

「花在彰化」主展館「時嶼」融合花卉藝術，運用社頭織襪、廢棄的葡萄藤，打造出兼具美學、環保意識的裝置藝術令人吸睛。（記者陳冠備攝）

花在彰化展區還成立一個「花海希望」互動展區，是時下熱門的動態投影技術。（記者陳冠備攝）

現場同時舉行野餐嘉年華，上百民眾在大草坪享受愜意春節時光，別有一番風情。（記者陳冠備攝）

「花在彰化」連續19年舉辦，今日一開幕就吸引逾10萬人次到場，打破歷年紀錄。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法