衝合歡山追雪先等等！台14甲線翠峰至大禹嶺路段今晚6點起預警性封閉

合歡山降雪未融，台14甲線翠峰至大禹嶺路段大年初一18時起預警性封閉。（公路局提供）

2025/01/29 20:07

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山降雪未融，且台14甲線有局部路面結冰機率，公路局宣布今（29）天傍晚6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段，並視實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，將於明（30）日清晨7時視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局依據最新氣象情資研判指出，今日台14甲線合歡山路段，受寒流及輻射冷卻效應影響，2500公尺以上高山路段，夜間環境溫度維持在冰點以下，有局部路面結冰機率，路側殘冰（雪）不易消融，另考量台14甲線29K-41.5K（昆陽至大禹嶺）路段道路崎嶇蜿蜒且夜間視線不佳，為維護用路安全，於今天傍晚6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段。

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公路局表示，雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請欲行駛台8線、台14甲線用路人，如非必要勿前往，行前務必備妥個人裝備與雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制訊息。

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