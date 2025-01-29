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    伸港福安宮大年初一發「美金」 大排長龍6公里

    彰化伸港福安宮首度在大年初一發1元美金發財金，廟方準備2000個紅包，不到半小時就發光，主委曾添進說，明年會繼續發。（彰化縣議員賴清美提供）

    彰化伸港福安宮首度在大年初一發1元美金發財金，廟方準備2000個紅包，不到半小時就發光，主委曾添進說，明年會繼續發。（彰化縣議員賴清美提供）

    2025/01/29 20:15

    〔記者陳冠備／彰化報導〕迎接新年，彰化縣伸港鄉福安宮今天（29日）大年初一發送1元美金發財金，共準備2000個，不少人一大早就到廟口排隊，人龍一度長達6公里，不到半小時就發光。福安宮主委曾添進說，福安宮第一次發美金發財金，沒想到信徒這麼踴躍，明年會繼續發下去。

    伸港鄉福安宮「伸港媽」是伸港鄉、和美鎮、線西鄉3鄉鎮信仰中心，白沙屯媽祖進香時，多次到此停駕。不過，福安宮2015年遭逢祝融，正殿幾乎全毀，去年12月修建完畢，為慶祝福安宮重生，廟方今年農曆年首度發送1元美金發財金，希望媽祖護佑大家新年閤家平安。

    今天清晨不到6點，福安宮已聚集上千人排隊，彰化縣長王惠美7點前來參香祈福，與主委曾添進一起發放美金發財金，排隊信眾也越來越多，人龍一度長達6公里，廟方準備2000個紅包，不到半小時就發完。

    曾添進說，福安宮第一次發送美金發財金，共準備2000個，沒想到信徒太踴躍，從廟口排到街道好幾公里，不少沒領到的人問「明年還有嗎？」福安宮決定明年繼續發，歡迎大家來福安宮拜媽祖祈求平安順心。

    議員賴清美表示，每年大年初一都會到福安宮拜媽祖，也有領到1元美金發財金，認為有「一元復始，萬象更新」的好寓意，她也說，拿到發財金要收好，別急著花掉，在發財金的護持下，可以好運到財運佳。

    她一早也到福安宮拜媽祖，也領到1元美金發財金，有「一元復始，萬象更新」的好寓意，也提醒大家發財金拿到要收好，別急著花掉，在發財金的護持下，就有好運跟財運。

    伸港福安宮大年初一發1元美金發財金，彰化縣長王惠美（紅衣服）也參香祈福，與主委曾添進一起發送發財金。（民眾提供）

    伸港福安宮大年初一發1元美金發財金，彰化縣長王惠美（紅衣服）也參香祈福，與主委曾添進一起發送發財金。（民眾提供）

    伸港鄉福安宮在大年初一發一元美金發財金，共準備2000個。（彰化縣議員賴清美提供）

    伸港鄉福安宮在大年初一發一元美金發財金，共準備2000個。（彰化縣議員賴清美提供）

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